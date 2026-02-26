日月潭228瘋賞櫻！石佛公滿園櫻紅 九族文化村粉櫻爆開

日月潭九族文化村228連假櫻花盛開，粉色系富士櫻花況可到3月8日。（圖由九族文化村提供）

日月潭風景區228連假適逢櫻花季，環潭周邊現以魚池鄉東光村的石佛公桃紅八重櫻花況最盛，另在賞櫻勝地九族文化村，則是粉紅色富士櫻接力爆開，目前正值盛花期，花況可到3月8日。

日月潭風景區管理處表示，潭區賞櫻景點包括伊達邵親水步道、金龍山步道、香茶巷、有水巷，以及魚池鄉東光村石佛公等，目前以石佛公的花況最佳。

東光村民說，在地櫻花種植多年，數量約3、40棵，每年2月中旬起盛開，由於平時都有施肥、澆水管理，因此開花期都吸引大批人潮前來欣賞，目前花況約7成，預計228連假將再掀起一波賞櫻熱潮。

九族文化村則說，春節期間園區以桃紅色八重櫻最為滿開，目前則由粉紅色富士櫻、吉野櫻等粉紅櫻花接力綻放，走在櫻花大道與原住民聚落景觀區，都可見粉紅櫻花盛開，展現浪漫春日氣息。

日月潭228連假櫻花開，其中魚池鄉東光村石佛公桃紅櫻花已夾道盛開。（施美足攝，日管處提供）

日月潭228連假櫻花開，其中魚池鄉東光村石佛公已展現滿園桃紅「櫻」姿。（圖由民眾提供）

