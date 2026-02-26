連假衝北海岸秘境！ 來淡水楓樹湖步道賞木蓮花

楓樹湖步道位於淡水楓樹湖社區，木蓮花約在農曆年前後至3月盛開。（圖由新北市觀旅局提供）

正值北海岸最療癒的春節季節，連假期間，新北市觀光旅遊局推薦「淡水楓樹湖步道、天元宮最美櫻花廟及三芝三生步道」黃金三角組合1日遊行程，觀旅局說明，楓樹湖木蓮花現已盛開，天元宮後山目前有香水櫻花，前山的吉野櫻則預計3月開，三生步道的櫻花剛開，預計3月盛開；觀旅局長楊宗珉表示，盼透過3地串聯遊程，讓民眾1次感受賞花、健行、文化與自然生態的多元體驗。

新北市府推廣結合自然生態與人文信仰的慢遊路線，淡水楓樹湖步道坡度平緩，木蓮花、茶花與櫻花環繞，適合親子旅遊或輕鬆健行；鄰近的無極天元宮則是道教信仰聖地，依山面海、視野遼闊，宏偉天壇搭配春櫻美景，在健行賞花之餘，也能祈福平安、沉澱心靈；三芝三生步道則以「生態、生產、生活」為特色，結合濕地水岸、生態綠廊與在地農村景觀，沿途可欣賞多樣鳥類、水生植物與田園風光，3處景點成為北部民眾春季出遊的熱門組合行程。

新北市觀旅局說明，楓樹湖步道位於淡水楓樹湖社區，是全國唯一大面積栽種木蓮花的秘境，農曆年前後至3月盛開，盛開時有上千株木蓮花形成粉紅泡泡般的花海，搭配周邊茶花、山櫻花、百年茄苳老樹等景點，景色繽紛浪漫，步道以石階、原始山徑與農路為主，沿途森林、農田、果園與巨石景觀交織，四季風情各異。

無極天元宮座落大屯山脈西北側，依山面海，是北台灣知名賞櫻與祈福勝地，高達5層、直徑逾百公尺的圓形「無極真元天壇」雄偉壯觀，園區種植大量屬山櫻花的緋寒櫻，以及吉野櫻盛開，花色由淡粉漸轉白，粉白花海環繞殿宇，古色古香。

三芝「三生步道」位於三芝區大坑溪沿線，粉嫩的櫻花沿著步道綻放，微風一吹，花瓣輕落如雪，行走之處彷彿走入浪漫的粉色隧道，沿途水圳、田園與山景相互交織，悠閒自在，另可順道走訪鄰近的三芝遊客中心，透過VR實景展覽，深入了解三芝的人文地景；此外，芝柏藝術村散落著藝術家工作室、裝置藝術與老屋改造的特色空間，同時鄉村純樸，帶著文青風。

