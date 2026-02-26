為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北視家協點字設備老舊停產 恐影響全台視障生教材製作

    2026/02/26 15:57 記者吳柏軒／台北報導
    視障民眾還可以透過點字了解畫作介紹。（資料照）

    視障生學習1個科目，需要2至14卷點字教材，台北市視障者家長協會（PAVI）協助全台視障生製作教材，1年助365人次，但如今相關設備老舊，甚至零件停產，已無法維修，盼大眾協助，給視障生1個「讀出未來的機會」！

    北視家協視障教材暨輔具研製中心主任盧映如表示，中心1學期製作的教科書約521卷，每卷製作費近3萬元，包含8832張圖，今年並協助6所學校製作補充教材及考試卷計3240張圖，1年幫助356人次在學視障生製作教材1000卷、上萬張圖，守護就學權益。

    盧映如進一步指出，中心製作「雙視教材」，是明眼人與視障生都可使用的版本，便利學校教師、家長從旁協助視障生學習，因此印製流程需2步驟，包括明眼機器與點陣機，並先列印明眼圖形文字，再印製觸摸圖形點字。

    而目前中心使用的製圖機器有2台，自民國103、105年啟用，如今已頻繁點陣跑位，盧映如解釋，每列印1卷教材需要1小時，若重印就會報廢200至300張點陣報表紙，製作時間也會延長到半天以上，最困擾的是由於廠商停產，無法維修零件，只能重新購置。

    今年成立30週年、每年服務1753人次的北視家協指出，感謝聯詠科技愛心詠續基金連年補助點字列表機、製圖機等設備，解燃眉之急，但仍有大量器材需要維護、汰換，盼社會大眾關注視障生學習權益，給每個孩子乃至成人，享有平等的學習資源。

