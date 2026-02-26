為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「育兒減少工時」高階主管怎辦？ 北市府：不綁在辦公室是最實際需求

    2026/02/26 15:41 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市政府參考韓國光州，推行「育兒減少工時計畫」，勞動局長王秋冬（圖中）今與媒體討論政策。（圖擷取自台北市勞動局長王秋冬臉書）

    台北市政府參考韓國光州，推行「育兒減少工時計畫」，勞動局長王秋冬（圖中）今與媒體討論政策。（圖擷取自台北市勞動局長王秋冬臉書）

    台北市政府參考韓國光州，推行「育兒減少工時計畫」，讓家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，每天減少1小時工時，市府提供企業8成補助。勞動局長王秋冬與市府發言人李政軒今與媒體對談，被問及具體實行後可能出現的阻礙，如對高階主管或是特定職位人力調度恐產生困難。市府表示，推動政策是為了「鬆綁」，讓大家不被綁在辦公室，「對家長來說是最實際的需求。」

    市府表示，雖然高階主管請假後可能也需在辦公室外處理公務，「但至少不用被綁在辦公室，他可以去接小孩。這項政策其實最有魄力的點是，第一，我們提出了一個大家覺得可能不可行的示範；二來，我們最主要就是「鬆綁」，這是最實際的。」

    關於民眾關心受益者（設籍於台北市民眾、有子女）在招聘時恐遭歧視，王秋冬說，在缺工環境下，政策應是企業的「留才」工具，而非歧視誘因；若發生歧視，勞工可向勞動局檢舉或申訴。外界也質疑單身者或非台北市民眾需加班處理工作，北市府說，期待透過台北市的示範效應，讓各縣市或是中央看到成效後願意跟進。也強調，以目前北市的能力，僅能優先照顧好台北市的勞工。

