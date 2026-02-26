百年古蹟咖啡香不再 麻豆總爺薩圖爾2/28熄燈

台南麻豆總爺藝文中心廠長宿舍委外經營精品咖啡門市，不敵現實環境，將在2月28日結束營業。（記者楊金城攝）

台南麻豆總爺藝文中心唯一委外經營的市定古蹟廠長宿舍，由麻豆在地的薩圖爾精品咖啡駐點經營5年5個月，推出在地特色的麻豆柚花咖啡，配上麻豆碗粿、台南椪餅冰淇淋，也照顧東山咖啡小農，以手沖咖啡的文青味結合日式庭園、古蹟文化，吸引粉絲，但終究不敵現實環境，將在2月28日結束營業，令粉絲惋惜。

廠長宿舍首次委外經營就是咖啡店，總爺藝文中心證實薩圖爾精品咖啡總爺門市將熄燈，接下來咖啡相關產品將清倉販售至3月下旬，預計4月點交，未來將再將廠長宿舍重新委外經營。

請繼續往下閱讀...

以賣農藥起家的惠光公司走過近一甲子，10年前成立綠穗精緻農產跨足咖啡豆貿易，5年多前在麻豆總爺藝文中心打造第一家實體店薩圖爾精品咖啡門市，選在總爺百年古蹟廠長宿舍開設咖啡店，賣的不只是咖啡香，也賣人文氛圍。

薩圖爾經理王啟信說，建於1911年的廠長宿舍，是總爺園區內最早的建築，為保護古蹟，經營品項不能用明火，也保持原貌未破壞內部結構；薩圖爾總爺門市經營以來選用台南東山精品咖啡結合麻豆文旦，開發出柚花咖啡，也用白河蓮花開發蓮花咖啡，甚至與國立故宮博物院推出聯名咖啡，提升咖啡產業多面向發展、與在地共好，可惜生意未見起色，年年虧損，只能忍痛結束總爺門市。

台南麻豆總爺藝文中心唯一委外經營的市定古蹟廠長宿舍，建於1911年。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法