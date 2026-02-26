鹿耳門聖母廟煙火228登場 南市6區垃圾提前4小時收運

鹿耳門聖母廟煙火秀將於228登場，南市佳里等6區垃圾提前4小時收運。（圖由南市環保局）

台南市鹿耳門聖母廟煙火秀將於228當天晚上盛大登場，預料將吸引大批人潮湧入。南市環保局表示，由於周邊車流量驚人，連帶影響垃圾車清運動線，常因塞車而延誤。為降低活動期間對市民生活的衝擊，今年決定將北區、南區、安南區、中西區、安平區、佳里區等6個行政區垃圾收運時間全面提前4小時，確保清運順暢，將不便降至最低。

南市環保局表示，228連假期間垃圾收運調整如下：2月27日（週五）依各區平常模式清運；2月28日（週六）因鹿耳門聖母廟花火迎春活動實施交通管制，北區、南區、安南區、中西區、安平區、佳里區等6區垃圾收運時間提前4小時，其餘行政區維持正常清運；3月1日（週日）為例行休息日，停止收運。

環保局表示，安南區鹿耳門聖母廟元宵煙火秀為全國矚目盛事，每年吸引數十萬人次自各地前來觀賞，車潮龐大。去年活動適逢垃圾清運時段，垃圾車往返城西焚化爐途中嚴重受阻，家戶清運路線亦受影響，延誤長達1至2小時，引發民眾抱怨。為避免類似情況重演，今年特別調整安南區等6區收運時間，盼市民配合，共同維護市容整潔。

環保局長許仁澤提醒，連假期間垃圾量也相對增加，呼籲市民落實資源回收與廚餘分類，減少垃圾體積。特別是參與聖母廟煙火活動的遊客，請展現公民素養，「垃圾不落地」，利用會場設置的垃圾桶或自行帶回處理，共同維護府城的整潔形象，市民朋友若對收運時間有任何疑問，可利用「台南環保通」APP查詢即時動態，以免錯過收運時段。

