為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖白沙赤崁文衡聖帝殿慶元宵 30000斤米包龜亮相

    2026/02/26 15:24 記者劉禹慶／澎湖報導
    白沙赤崁文衡聖帝殿30000斤米包龜，已堆疊完成。（記者劉禹慶攝）

    白沙赤崁文衡聖帝殿30000斤米包龜，已堆疊完成。（記者劉禹慶攝）

    連續3年元宵都推出30000斤九層塔米包龜的白沙赤崁後壁宮文衡聖帝殿，今年元宵同樣推出重達30000台斤米包龜，現已堆疊完成正式亮相，歡迎大家前往參觀，列入今年元宵走廟的口袋名單之中。

    今年國暦3月3日（農暦1月15日）是元宵佳節，澎湖各廟宇堆疊的米包龜陸續出爐，除湖西龍門觀音宮4萬8500斤最大外，澎湖開台天后宮8800斤米包龜、白沙赤崁龍徳宮5千500斤米包龜皆已完成亮相！通梁4600斤、鼎灣開帝殿3千多斤米龜、港子村廟1000斤、東衛天后宮數千斤米龜以及赤崁後壁宮文衡聖帝殿三萬斤平安米也都陸續的堆疊完成，分別擺放在宮前廣場供人參觀。

    赤崁文衡聖帝殿和主廟龍德宮，同是白沙鄉赤崁村民宗教信仰中心，文衡聖帝殿當地人習稱後壁宮。由於今年元宵赤崁主廟龍德宮，因受去年求乞真假金風波，至今仍餘波盪漾，今年沒辦理大型上元活動，僅提供一台價值11萬重型機車及一批家電用品供信眾求乞，時間為元宵節一連3天。

    至於後壁宮的米包龜，由於歷年還願累積重量，大約有4萬7千多台斤，但宮方考量米包龜每年越疊越大，因場地所限，經委員會決議後僅推出3萬斤實物，現已堆疊完成，擺置在宮前廣場供人參觀。

    白沙文衡聖帝殿米包龜，連續3年都是30000斤。（記者劉禹慶攝）

    白沙文衡聖帝殿米包龜，連續3年都是30000斤。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播