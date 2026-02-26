澎湖白沙赤崁文衡聖帝殿慶元宵 30000斤米包龜亮相

白沙赤崁文衡聖帝殿30000斤米包龜，已堆疊完成。（記者劉禹慶攝）

連續3年元宵都推出30000斤九層塔米包龜的白沙赤崁後壁宮文衡聖帝殿，今年元宵同樣推出重達30000台斤米包龜，現已堆疊完成正式亮相，歡迎大家前往參觀，列入今年元宵走廟的口袋名單之中。

今年國暦3月3日（農暦1月15日）是元宵佳節，澎湖各廟宇堆疊的米包龜陸續出爐，除湖西龍門觀音宮4萬8500斤最大外，澎湖開台天后宮8800斤米包龜、白沙赤崁龍徳宮5千500斤米包龜皆已完成亮相！通梁4600斤、鼎灣開帝殿3千多斤米龜、港子村廟1000斤、東衛天后宮數千斤米龜以及赤崁後壁宮文衡聖帝殿三萬斤平安米也都陸續的堆疊完成，分別擺放在宮前廣場供人參觀。

赤崁文衡聖帝殿和主廟龍德宮，同是白沙鄉赤崁村民宗教信仰中心，文衡聖帝殿當地人習稱後壁宮。由於今年元宵赤崁主廟龍德宮，因受去年求乞真假金風波，至今仍餘波盪漾，今年沒辦理大型上元活動，僅提供一台價值11萬重型機車及一批家電用品供信眾求乞，時間為元宵節一連3天。

至於後壁宮的米包龜，由於歷年還願累積重量，大約有4萬7千多台斤，但宮方考量米包龜每年越疊越大，因場地所限，經委員會決議後僅推出3萬斤實物，現已堆疊完成，擺置在宮前廣場供人參觀。

白沙文衡聖帝殿米包龜，連續3年都是30000斤。（記者劉禹慶攝）

