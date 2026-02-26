北市推育兒減少工時計畫 內科協會：政策初期需有嘗試時間

台北市長蔣萬安25日宣布「育兒減少工時」試辦計畫，提供登記設立在北市的民間事業單位，只要提供設籍北市家有12歲以下子女、且有育兒需求的員工，每天彈性減少1小時工時，市府將補助減少工時所對應薪資8成。示意圖，與新聞無關。（資料照）

台北市長蔣萬安25日宣布「育兒減少工時」試辦計畫，提供登記設立在北市的民間事業單位，只要提供設籍北市家有12歲以下子女、且有育兒需求的員工，每天彈性減少1小時工時，市府將補助減少工時所對應薪資8成。內科發展協會副理事長張博堯表示，多數企業樂觀其成，後續實行企業與同仁都會遇到問題，不過政策初期都需要有嘗試時間，個人願意第一波申請。

勞動局長王秋冬表示，政策初衷是為鼓勵私人企業，尤其是中小企業，在缺工環境下透過友善福利「留才」，因為大企業或外商通常已有能力自辦福利，而中小企業則較需要政府的經費支援。

張博堯表示，目前各企業都面臨缺工、少子化問題，市政府願意協助企業留才、補貼，同時照顧有小孩的家庭，立意良善。張博堯也說，市府提出後，自己願意第一波前往申請，身邊的企業也都相當關切，多數持正面反應，都在透過HR跟窗口了解中。

面對不少企業基層反應，相關配套不明，排班、工作分配恐出問題。張博堯則認為，目前面對新政策，可以先求有再求好，相關配套如何實施，企業、同仁都需要花時間去適應，像是過去週休二日制度，多數人都反對，後續政策也是執行到現在。

張博堯也說，未來實行後，一定會延伸出員工適應度如何，或者是為何僅補助8成等相關討論，但是政策初期都會要嘗試，協會也會把資訊公開在園區裡面，申請部分仍是以企業自行申請為主。

