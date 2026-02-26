元宵送暖！幼兒園舞龍賀節 童心祝福溫暖植物人

育仁幼兒園小龍隊進創世舞龍為院民祈福。（圖由創世苗栗院提供）

元宵節將至，苗栗育仁幼兒園師生今（26）日上午前往創世基金會苗栗分院，表演舞龍讓安養院院民感受年節喜氣，也獻上祝福。苗栗市長余文忠也到場關心致意，並送上燈籠，與孩子們一同呼籲大眾多多關心植物人。

余文忠表示，元宵節象徵團圓與希望，看見孩子以純真的方式參與公益，別具意義，也感謝創世長期守護植物人家庭，讓弱勢族群獲得妥善照顧。

請繼續往下閱讀...

育仁幼兒園長李珮菁則說，帶領孩子走進公益場域，是一堂最真實的生命教育課程，希望透過舞龍祈福，把平安與喜氣送給院民，也讓孩子在成長過程中學會關懷與付出。

創世苗栗分院院長陳綠蓉感謝育仁幼兒園暖心演出及市長余文忠撥冗蒞臨，表示這份來自童心的祝福對院民而言格外珍貴，儘管院民無法以言語回應，但透過聲音與節慶氛圍的刺激，仍能感受到外界的陪伴與關懷。

陳綠蓉表示，創世長年致力植物人照護，目前每位植物人每月照顧費用約需5至7萬元，對植物人家庭而言負擔沉重，另苗栗院到宅服務人數已達85人，義工人力仍有缺口，期盼更多民眾加入到宅服務義工行列，或支持植物人安養經費，洽詢專線：（037）275-848分機9。

苗栗市長余文忠送燈籠給院民。（圖由創世苗栗院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法