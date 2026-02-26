超值！網友分享TPASS「這用途」 網直呼：簡直月台票

網友列舉說明TPASS月票用處無限；示意圖。（資料照）

行政院通勤月票TPASS讓上班族省下不少通勤費用，1200元就可在指定生活圈內，不限次數搭乘大眾運輸工具。不過，近日有名網友在社群分享TPASS額外用途，包含進出站上廁所、進站走到另一個出口等。貼文一出，引來大票網友共鳴，讓網友直呼「TPASS真的很好用！」。

網友在Threads上分享，購買TPASS月票在台北捷運的用處，其實不僅只是30天無限搭乘，還包含了刷出站買甜甜圈、刷進站上廁所再出來、無聊時坐文湖線繞一圈、從中正紀念堂刷進站走到另一個出口。遠比想像中的更超值！

貼文一出，引來網友熱烈回應，網友表示「這我」、「廁所部分腸躁症如我真的很常這樣用！」、「不能同意你更多」。除此之外，也有網友補充TPASS的其他用處，「可以收集捷運站全部的電子章」、「文湖線還可以把捷運站當天橋在用」、「可以有事沒事去桃機看飛機偽出國」、「在月台等車突然想喝飲料，刷卡出站投販賣機」。民眾的「善加利用」讓網友直呼「月票簡直就是月台票」。

不過，未來是否能持續享有這樣的優惠恐不確定，由於115年中央總預算尚未通過，近日也宣布TPASS 2.0的1月常客回饋金發放延後，領取時程將另行公布。不過，目前提供給公共運輸業者的補貼並未中斷，旅客乘坐客運使用TPASS也尚不受影響。

