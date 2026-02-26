永福獅子會響應好日子愛心大平台 捐35台仰躺高背輪椅

永福獅子會會員代表聯合捐贈35台伸展防滑仰躺高背輪椅。（記者翁聿煌攝）

國際獅子會300 B1區第35屆永福獅子會，響應市長侯友宜好日子愛心大平台，26日捐贈35台新一代高背輪椅，可無段式仰躺，有高背、展軸式撥腳腳靠，還可拆卸扶手直接移位至床上，搭乘復康巴士或低底盤無障礙公車時方便安全掛勾，由市府副秘書長張其強代表受贈，移撥給社會局輔具資源中心，提供有需求的民眾使用。

第35屆永福獅子會會長楊豐連表示，永福獅子會重視公益，長年到各教養院、安養中心關懷慰問，也會到偏鄉地區致贈物資，每年固定舉辦3次捐血活動，並配合B1區做各項大型社福活動，這次針對特殊需求身障者和失能者，捐贈35台防滑仰躺高背輪椅，獲得全體獅友們的響應，大家踴躍捐輸，希望能帶動社會更多公益事業。

張其強表示，新北市有全國最多的高齡者和身障者，老年人口超過81萬人，身障者有18萬8千多人，輔具需求量高，靠著全國唯一公辦公營輔具中心，線上服務系統及輔具Easy Go APP，民眾透過線上申請、查詢、補助、請款等，非常方便。

輔具中心每年也回收1萬多件的二手輔具，經過清潔消毒維修後，再免費媒合予民眾，讓資源循環再利用，輔具資源中心物理治療師徐麒晏表示，仰躺高背輪椅每月約可媒合55台，目前仍有113人等待媒合，這款輪椅最大的特色是可無段式仰躺，可伸展，有腳靠，有如1台行動病床，還可拆卸扶手移位到床上，因為有些特殊個案不易用一般輪椅，有這款高背輪椅，會讓使用者更加方便。

永福獅子會長楊豐連夫婦代表捐贈新式輪椅，由新北市府副秘書長張其強（右）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

新北市輔具資源中心物理治療師徐麒晏表示，獲贈的高背輪椅可無段式仰躺，有高背、展軸式撥腳腳靠，還可拆卸扶手直接移位至床上，更為人性化。（記者翁聿煌攝）

