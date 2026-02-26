台灣燈會不只賞燈！ TEAM TAIWAN大遊行3/7登場

「TEAM TAIWAN 大遊行」有各個表演團體參與。（記者林宜樟攝）

2026台灣燈會即將3月3日於嘉義縣登場，為讓來自世界各地的民眾都能夠更近距離參與、感受嘉義縣獨有的熱情與活力，並迎接2026世界棒球經典賽（WBC）賽事，中華文化總會與嘉義縣政府將於3月7號攜手舉辦「TEAM TAIWAN 大遊行」，紙風車「雨馬」、日本青森睡魔等國內外團體接力演出，希望透過盛大的遊行吸引更多民眾來觀看燈會。

嘉義縣長翁章梁、文化總會秘書長李厚慶及日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史等昨公布大遊行亮點，遊行隊伍分為「光躍台灣・點亮嘉義」、「嘉義燈場」、「為台灣加油」、「與世界交朋友」四大主題。由紙風車劇團帶領其最具識別性的「雨馬」及朴子太子龍獅戰鼓團為整個遊行隊伍打頭陣；緊接著是嘉義縣的傑出表演團體、地方創生及社區藝文發展組織：阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團及三昧堂創意木偶團隊等。

為契合「TEAM TAIWAN」核心，結合運動主題，全中運吉祥物「Q寶」與「蛙寶」、嘉義城市啦啦隊、國體大競藝表演團、嘉義縣街舞培訓代表隊、中華職棒應援團及在地不同年齡運動社團共襄盛舉，呼應「全民運動」風氣。

文化總會邀請日本青森睡魔師團隊駐點嘉義縣製作台灣限定睡魔燈籠，將加入遊行行列，與Bloco Força 弗莎巴西打擊樂團、印證幸福文化交流舞蹈團、BMG巴米藝術團、李宛儒中東文化藝術團、西川淑敏舞踊知家、德島縣阿波舞協會以歡快的展演，讓此次台灣燈會成為最大國際交流平台。

長翁章梁表示，大遊行為3月8日即將開打的世界棒球經典賽中努力奮戰的台灣隊加油，藉由此次遊行，讓嘉義的隊伍與國際隊伍同台；李厚慶表示，台灣燈會首次的大遊行，讓燈會不再僅是靜態的展覽，而是透過遊行讓整個燈光與熱情一同舞動起來；奧正史說，睡魔祭是青森縣民及全日本國民的驕傲，這項傳統且歷史悠久的祭典能夠在台灣展示，意義非凡。

大遊行將於3月7日晚間6點45分從燈會展區的博愛路出發，沿著信義一路、太子大道繞行。遊行路線全長將近一公里，集結30組、超過千人以上的表演隊伍，隊伍將在博愛路及信義一路口進行定點演出，而壓軸的睡魔燈籠則會在信義一路及太子大道路口停駐讓民眾合影留念。

「TEAM TAIWAN 大遊行」的表演團體。（記者林宜樟攝）

嘉義縣政府與文化總會舉辦「TEAM TAIWAN 大遊行」。（記者林宜樟攝）

