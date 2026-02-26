安平水豚寶寶「糯米」萌亮相 台南推228連假療癒小旅行

安平出張所水豚寶寶「糯米」於春節期間誕生。（南市觀旅局提供）

台南安平的百年古蹟園區「安平出張所」水豚寶寶「糯米」誕生報到，可愛的水豚寶寶萌翻安平，吸引不少民眾前往朝聖拍照。南市觀旅局表示，228連假將至，歡迎全國民眾來台南旅遊，親眼看看真實版呆萌水豚寶寶「糯米」。

南市觀旅局表示，可愛的「糯米」是水豚爸媽「大麥與栗子」愛的結晶，於春節期間於平安出生，取名「糯米」，象徵柔軟、團圓，寓意「把一家人黏在一起的小寶貝」，為園區增添濃濃喜氣與溫馨氛圍。

為慶祝這位新生萌主誕生，安平出張所攜手億載國小與東興洋行，在2棟百年建築間打造長達168公尺的「和洋古蹟百歲慶新生燈區」，由孩子們親手彩繪花燈，點亮古蹟夜色，也為元宵佳節增添溫暖光彩。春日走一趟安平，不只能感受古蹟之美，更能被「糯米」的可愛融化，療癒滿滿。

觀旅局長林國華表示，推薦民眾規劃順遊行程，可前往頑皮世界野生動物園，與真實版呆萌水豚拍照，再回到安平出張所探訪水豚寶寶「糯米」，串聯安平老街、美食與古蹟景點，安排2天1夜或3天2夜的小旅行，支持在地店家，品嚐台南特色美食。

