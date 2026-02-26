為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    安平水豚寶寶「糯米」萌亮相 台南推228連假療癒小旅行

    2026/02/26 15:06 記者蔡文居／台南報導
    安平出張所水豚寶寶「糯米」於春節期間誕生。（南市觀旅局提供）

    安平出張所水豚寶寶「糯米」於春節期間誕生。（南市觀旅局提供）

    台南安平的百年古蹟園區「安平出張所」水豚寶寶「糯米」誕生報到，可愛的水豚寶寶萌翻安平，吸引不少民眾前往朝聖拍照。南市觀旅局表示，228連假將至，歡迎全國民眾來台南旅遊，親眼看看真實版呆萌水豚寶寶「糯米」。

    南市觀旅局表示，可愛的「糯米」是水豚爸媽「大麥與栗子」愛的結晶，於春節期間於平安出生，取名「糯米」，象徵柔軟、團圓，寓意「把一家人黏在一起的小寶貝」，為園區增添濃濃喜氣與溫馨氛圍。

    為慶祝這位新生萌主誕生，安平出張所攜手億載國小與東興洋行，在2棟百年建築間打造長達168公尺的「和洋古蹟百歲慶新生燈區」，由孩子們親手彩繪花燈，點亮古蹟夜色，也為元宵佳節增添溫暖光彩。春日走一趟安平，不只能感受古蹟之美，更能被「糯米」的可愛融化，療癒滿滿。

    觀旅局長林國華表示，推薦民眾規劃順遊行程，可前往頑皮世界野生動物園，與真實版呆萌水豚拍照，再回到安平出張所探訪水豚寶寶「糯米」，串聯安平老街、美食與古蹟景點，安排2天1夜或3天2夜的小旅行，支持在地店家，品嚐台南特色美食。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播