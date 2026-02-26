慰問春節「清潔英雄」辛勞 侯友宜：清潔隊增227人、購88輛清潔車

農曆春節期間，清潔隊員仍辛苦守護家戶與市容整潔，新北市長侯友宜今（26）日前往板橋區清潔隊慰問基層清潔隊員，並致贈象徵10元福袋與橘子。（記者黃子暘攝）

農曆春節期間，清潔隊員仍辛苦守護家戶與市容整潔，新北市長侯友宜今（26）日前往板橋區清潔隊慰問基層清潔隊員，並致贈象徵10元福袋與橘子。侯友宜說，除夕前一直至初四恢復收運，垃圾量與巨大家具預約回收量都是平常的好幾倍，導致清潔隊員工時成長近2倍，而針對重要風景區等地與公廁，清潔隊總計出動2.8萬人次維持清潔，為實質減輕隊員辛勞，市府規劃將再新增227人、88輛清潔車，並將健康檢查補助提升至每2年每人5000元。

侯友宜表示，除夕前一週平均每日垃圾量約2875公噸，較平日增加6成，除夕當日垃圾量達3146公噸，為平日1.74倍，初四恢復收運後，垃圾量高達4171.52公噸，為平日2.3倍，2月巨大家具預約量更是平日的1.7倍。

春節期間，民眾出遊，而清潔隊員仍堅守崗位。侯友宜說，隊員在春節的工作量平均是平時近2倍；春節期間清潔隊員除日常清運外，每日針對全市140處風景區及公廁進行2次定期巡檢及1999勤務，總計出動超過2.8萬人次。

環保局長程大維說明，為改善清潔隊場區作業環境，侯友宜任內共投入14.7億改善清潔隊場區廳舍，目前已爭取到13處用地並辦理使用分區變更；例如板橋區清潔隊資收車停車場正是於去年11月15日啟用，告別解決過去27年，隊員因舊址地處低窪使天災時需冒雨漏夜移車的困境。

程大維補充，市府自今年起將分4年，以5億元經費逐步擴充量能，規劃新增227名隊員、增購88輛清潔車輛，提升清運效能並減輕隊員負擔，為持續強化隊員健康照護，健康檢查補助也提升至每2年每人5000元，並增列肺部低劑量電腦斷層檢查項目，守護隊員健康。

