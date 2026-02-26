為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    後龍溪水枯！東河圳乾涸魚屍滿布 地方盼春雨解渴

    2026/02/26 14:51 記者彭健禮／苗栗報導
    東河圳乾涸見底，致大量垃圾魚屍曝現，景象驚人。（圖由徐裕逢提供）

    東河圳乾涸見底，致大量垃圾魚屍曝現，景象驚人。（圖由徐裕逢提供）

    大地迎春，但雨未至，苗栗縣後龍溪水量驟減，農田水利署也公告苗栗管理處穿龍圳灌區，自3月1日起實施「供3停3」輪灌。銅鑼鄉民代表徐裕逢近日發現，穿龍圳下游東河圳已乾涸見底，致大量垃圾魚屍曝現，景象驚人，祈禱春雨快來，紓解地方農耕之渴。

    農田水利署公告，因苗栗地區今年初降雨情形不佳，致後龍溪水量驟減，為有效利用，穿龍圳灌區自3月1日上午9點起實施輪灌，由穿龍圳南幹線灌區先供水3天，接著換北幹線灌區供水3天，即以「供3停3」方式實施輪灌，以利今年第一期作耕作。

    穿龍圳灌區孕育公館鄉及銅鑼鄉中平村約800公頃農作，而銅鑼中平之東河圳為穿龍圳下游，徐裕逢近日發現東河圳已乾涸見底、基石露出，且上頭遍布著一尾尾的垃圾魚屍，景象驚人。

    徐裕逢考量環境衛生及有礙觀瞻，遂與地方村民下河床清理，短短100公尺就撿拾了約50尾，但數量實在太多，後也作罷。他說，除了之前的百年大旱，不曾見過東河圳枯竭得如此嚴重，加上穿龍圳灌區，自3月1日起實施「供3停3」輪灌，對下游的銅鑼農民而言，更是嚴峻挑戰，祈禱春雨快來，紓解地方農耕之渴。

    銅鑼鄉民代表徐裕逢與村民下河床清理魚屍。（圖由徐裕逢提供）

    銅鑼鄉民代表徐裕逢與村民下河床清理魚屍。（圖由徐裕逢提供）

    東河圳乾涸見底，大量垃圾魚屍曝現。（圖由徐裕逢提供）

    東河圳乾涸見底，大量垃圾魚屍曝現。（圖由徐裕逢提供）

