中壢中正公園大翻新 斥資6500萬打造新遊戲場、療癒花園

中正公園整體環境改善工程模擬完工示意圖。（桃園市政府提供）

桃園市政府斥資約6500萬元推動中壢區中正公園整體環境改善工程，以「綠野呼吸、律動心靈、光影交響、童樂韻律」4大主題為主軸，整合自然、文化、休憩功能，建置特色遊戲場、高齡友善體健設施、療癒花園、無障礙動線，預計明年可完工以嶄新風貌重現。

中正公園鄰近中壢火車站、六和商圈、新街溪，範圍約5.29公頃，是中壢舊城區的重要綠節點，但設施老舊、空間使用效率不彰，市府為此啟動以「高齡友善、親子共融、以人為本」為核心理念整體環境改善計畫，完工後可望串聯中壢火車站與周邊商圈動線，強化舊城區綠色節點功能，以提升生活環境與都市景觀品質。

桃園市長張善政上午主持中正公園整體環境改善工程開工典禮時表示，市府去年起啟動老城區改造計畫，全面盤整更新街道景觀、公共設施、綠地系統等，其中公園優化尤其是提升民眾生活品質的重要環節，去年啟動5座「全齡友善主題特色公園」優化工程，其中1座就是中正公園。

考量中正公園是中壢老城區的重要綠地，且設施老舊亟待更新，整體環境改善工程將分2期施作，第1期配合參加「2026台灣設計展在桃園」、預計今年7月底完工，全案明年3月間可完工，張善政說，期盼中正公園的改善工程能為老舊公園注入新生命，打造兼具生態、休憩、共融等多元功能的綠地，即使在城市核心，也能提供民眾舒適宜人的活動空間。

桃園市長張善政（右5）主持中正公園整體環境改善工程開工典禮。（記者周敏鴻攝）

