課後加班鐘點費未同步調整 全教總促教育部全面檢討

教育部去年底宣布調高公立中小學兼任及代課教師鐘點費並新增行政獎金措施，全國教師工會總聯合會（全教總）今（26）日發聲明指出，調薪措施僅適用於「正式課程」，未同步調整跨時段專案計畫，導致課後與假日授課出現支給落差，形成「越晚教、領越少」的時段性減薪爭議，要求教育部全面檢討相關制度。

全教總理事長侯俊良指出，以「國中小學生學習扶助計畫」為例，第7節以前授課可領405元（國小）或455元（國中），較調整前336元及378元提高，但若在第7節之後、週末或寒暑假執行同樣課程，仍依國教署原作業要點維持400元與450元標準，出現下班後加班反而領得較少的情況，原本應提升士氣的政策因缺乏整體規劃與核心邏輯，反而衍生更多現場困擾，呼籲教育部儘速通盤檢討。

全教總專業發展中心執行長葉明政表示，過去課後專案因具加班性質，鐘點費通常高於正課，以反映教師額外投入，但此次調整未同步涵蓋相關計畫，導致「課後加班反而較低薪」的對價倒置，影響教師參與意願，「國小課後照顧」及「公幼延長照顧」未納入調整，教育部以教學性質不同及涉及使用者付費為由維持原標準，但全國約72%國小開辦課後照顧、公幼延長照顧開班率更達90%，多由校內教師與教保人員支撐，教育部忽略其專業勞動價值。

此外，面對學校行政人力流失問題，全教總法務中心執行長林金財批評，教育部行政獎金僅適用高中職以下學校，未納入公立幼兒園及大專院校兼任行政職務教師，選擇性獎勵難以改善行政負擔，要求教育部全面檢討鐘點費與行政獎金政策，課後專案應依最新支給基準同步調升，若涉及使用者付費課程，主管機關應補足成本差額，不應轉嫁給第一線教師承擔。

