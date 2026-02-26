攜手澳新南威爾斯大學推EMI增能培訓 台師大率隊帶教師共學交流

台師大率全台13所大學的EMI教師，於澳洲雪梨新南威爾斯大學進行EMI增能培訓。（圖由台師大提供）

國立台灣師範大學與澳洲新南威爾斯大學（UNSW）合作，共同規劃EMI教師專業增能課程，於今年2月份在雪梨完成為期2週的密集培訓。課程兼顧國際視野與台灣高等教育現場需求，並以研究導向為核心，聚焦EMI課程設計、人工智慧學應用與全方位學習設計等主題，並規劃未來結合教學實踐研究，推動相關研究與成果出版。

率隊的台師大教授林子斌說明，課程除強調EMI教學與評量策略的可操作性，也引導學員以證據為本，從課程目標、學習活動到評量設計進行一致性檢視，並透過案例討論、同儕回饋與實作任務，協助教師在既有專業領域中發展可落地的EMI教學方案。

台師大雙語教育推動辦公室主任劉美慧指出，課程特別將「教學設計」與「教學研究」並置，目的在支持教師掌握教學方法外，更能以教學實踐研究的視角釐清教學問題、蒐集課堂證據並形成行動研究成果，讓教學改進可被追蹤、被檢證，同時有利於跨校與跨領域的知識累積。

一同率隊的台師大EMI教學資源中心副執行長范雅筑表示，2週課程的設計刻意保留自主的討論與產出空間，期待學員能在不同專業背景的對話中，辨識各自教學情境的關鍵限制與可行策略，返台後再將本次形成的課程方案或研究計畫逐步轉化為實際教學行動與後續成果分享。

經過2週的課程，參與教師們表示，課程最直接的價值在於「可觀摩、可對話、可帶回課堂」。有學員指出，能與UNSW師資交流合作、並與跨國師資團隊及跨校年輕學者進行專業對話，是促使其投入的主要動力；也有學員分享，透過觀察講師如何進行師資培訓，進而反思並調整自身的培訓做法。

多位教師提到，課程讓他們開始以UDL視角重新檢視EMI教與學，並將鷹架、學生參與等策略落實到「更有結構的備課流程、清楚的課程階段與學習成果設計」。在實務層面，學員具體提及科技融入的課程與評量設計、學習平台Pear Deck等工具應用、以及口試或多元加分作業等評量形式，皆可立即轉化為課堂做法；同時，生成式AI也在時間有限、難以大幅改課的情況下，提供可行的語言支持與教學支援。

整體而言，參與者認為本課程不僅提升EMI教學的可操作性與信心，也促使他們更能以證據與框架說明教學決策，並將教學實踐進一步發展為SoTL研究與持續改進行動。

