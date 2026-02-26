新北議員黃淑君質疑市府開罰有線電視先通風報信 新聞局：違規疑慮要求業者先說明

針對黃淑君指控市府包庇有線電視台業者，新聞局做出相關回應。示意圖。（記者黃子暘攝）

新北市府新聞局一名員工向市議員黃淑君檢舉，指控市府官員包庇有線電視台業者違規「零罰單」，她說，多次質詢要求核實裁罰歲入，新聞局對外宣稱加強稽查，內部卻疑似由主管提前通風報信給受查的業者，使違規行為在開罰前被「改善/改口」，最終查無違法，有洩密與圖利疑慮。新聞局澄清，一般側錄抽查如有違規疑慮，都會要求業者先說明，該案尚未進到裁罰階段，並無議員所稱的情形，同仁檢舉內容已交由政風調查。

黃淑君表示，依「新北市政府處理違反有線廣播電視法事件裁罰基準」，違規次數應於一年內累計，然而某業者於去年2月遭查獲違規，依規定同年12月再犯應屬第二次裁罰，金額為20萬元，但處分未落實，她不免質疑市府是否因為業者們大量贊助新北耶誕城活動，「拿人手短」，因而對隨意附掛纜線等損害公共利益的行為視而不見。

黃淑君說，讓檢舉人員感到心寒的是，即便當事人依規向新聞局長官及政風單位檢舉主管洩密，市府卻未積極處理；行政程序中的資訊外洩，可能就是圖利貪腐開端，要求市府立即啟動調查，釐清是否涉及洩密及不當干預，並落實裁罰，不得有差別待遇，並要確保揭弊者人身安全與工作權益，杜絕任何報復行為。

新聞局回應，該案還沒進到裁罰階段，因此並無議員所說的「開罰前改口」、「最終查無違法」；一般側錄抽查，如發現有線電視播出有違規疑慮，會先要求業者說明，再視實際情形要求改善或開罰，市府一向堅持依法行政、落實監督管理，同仁的檢舉及訴求已交由政風單位調查釐清。

