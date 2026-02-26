獨家》瑞芳居民快儲水！ 水公司今將換管搶修 15里8000戶受影響

新北市瑞芳區民眾快儲水備用，自來水公司員山淨水場疑似350公厘輸水管爆管漏水，水公司將斷管搶修，預計15里受影響。新北市副市長朱惕之（紅背心者）今天親自到場觀察。（圖為民眾提供）

台灣自來水公司第一區管理處轄下的員山淨水廠，因350公厘輸水管線於前天（24日）發生破管情形，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區，已經有670戶用戶2天無自來水可用，水公司力拚於今天（26日）20時前完成施工，並逐步恢復供水。因該淨水廠主要供應瑞芳區、猴硐地區供水；新北市政府今天（26日）11時19分緊急簡訊通知，高達15里將受影響。

水公司今天早上開挖，新北市副市長朱惕之親自到場觀看施工狀況，由於明天（27日）開始228三天連假，希望早日搶修完畢恢復正常供水；水公司指出，目前尚在開挖作業中，一旦確定斷管漏水點展開搶修，預計將有15里8000戶無水可用。新北市政府瑞芳區公所早上邀集15里里長開會，通知開放瑞龍、瑞濱及傑魚活動中心給民眾盥洗。

瑞芳區長楊勝閔指出，此次換管搶修作業，部分區域將暫停供水，幸好今天天氣不錯，水公司告知希望力拚今晚搶修完畢，恢復正常供水。瑞芳受影響區域包括龍潭、龍興、龍山、龍鎮、龍安、龍川、爪峯、新峰、東和、傑魚、上天、柑坪、猴硐、弓橋、光復等里。至於九份地區民生用水由貢寮淨水廠提供，未受影響。

楊勝閔說，瑞芳區公所提供貼心服務，為協助民眾因應停水期間之生活需求，公所已開放瑞龍活動中心、瑞濱活動中心、傑魚活動中心，請民眾事先儲存足夠生活用水、停水期間請關閉抽水機電源，避免空轉損壞；恢復供水後，初期水質可能較混濁，請稍加放流後再使用。

