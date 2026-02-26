228連假「六星連珠」 3/3「血月」接力登場

南瀛天文館將於3月3日晚上舉辦月全食觀測活動。（圖由南瀛天文館提供）

228連假將於明（27）日展開，南瀛天文館明起推出週末特別導覽「月食傳奇」，為3月3日元宵節即將登場的「月全食」暖身。而228當晚的夜空，也將出現「六星連珠」，多顆行星齊聚天際，為春季星空揭開序幕。

館方指出，當太陽、地球與月球排成一直線時，月球完全進入地球本影，即形成月全食，而因地球大氣層折射與散射陽光，短波長藍光被散射，僅剩紅光投射至月表，使得月球呈現深紅銅色，也就是俗稱的「血月」，兼具科學意義與視覺震撼，是推廣天文教育與自然科學理解的最佳契機。

館方表示，雖然每年平均約有2至5次月食，但並非每次都能在台灣完整觀賞，此次月全食為「月出帶食」，月亮約於3月3日晚間6時15分升起時，即已進入食相，當晚7時04分至8時02分為最精彩的全食階段，月球將呈現血月現象，仰角適中、視野良好，是近年難得一見的觀測良機，全程預計於當晚9時17分結束。

南瀛天文館自2月27日起至3月3日，推出週末特別導覽「月食傳奇」暖身節目，介紹月食成因與相關文化故事。3月3日晚間6時至9時30分，舉辦月全食觀測活動，規劃專題講座、星空導覽與望遠鏡體驗，並同步於YouTube頻道直播，活動免報名、免費參加。

2月28日晚間則有「六星連珠」天象，館方指出，當晚除火星與地球外，其他行星皆有機會現身夜空，其中，天王星與海王星需透過望遠鏡觀測，水星與金星則在日落後不久即將西沉，觀測時間短暫，須把握時機。

「月全食」將於3月3日元宵節當晚登場。圖為月食的縮時攝影。（圖由南瀛天文館提供）

3月3日月全食，將可看到月球呈現深紅銅色，也就是俗稱的「血月」。（圖由南瀛天文館提供）

