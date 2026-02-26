高雄鳳山公兒9公園改善工程3月開工 12月完工啟用

鳳山公兒9公園改善工程模擬圖。（高雄市公園處提供）

為營造更優質的休憩環境，高雄市工務局今（26）日宣布，鳳山區公兒9公園改善工程，將於今年3月開工，12月完工啟用。

高雄市工務局長楊欽富指出，位於鳳山區北昌二街、北堤街、北昌三街及北仁街之間，基地面積約0.97公頃，周邊為住宅聚落，整體設計保留原有綠地的開放性，並加強導入自然元素，透過植栽配置與空間整合，讓「公園不只好看也好用」，營造兼具生態、景觀與休閒機能的特色公園。

請繼續往下閱讀...

公園處說明，在設計上，園區將保留原有綠地的開放感，為滿足不同年齡層需求，園區北側特別規劃全齡共融遊戲場，集結多樣化遊戲設施，包括共融鞦韆、攀岩遊戲組、磨石子滑梯、木頭攀爬組及搖搖設施等，讓不同年齡的孩童都能一起安心玩。

此外，園內也同步設置體健設施區，提供成人與長者進行簡易運動與伸展；另原有的涼亭與花架，也被妥善保留並整合更新，搭配新增座椅、環狀步道與綠蔭植栽，形塑舒適宜人的休憩動線，無論是散步聊天、日常活動都相當合適。加上園區內設有YouBike站點，民眾可輕鬆騎乘自行車前來，提升整體使用便利性與使用率。

鳳山公兒9公園改善工程模擬圖。（高雄市公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法