文化部加碼老街再生 西螺東市場修繕助推小鎮生命力

雲林縣歷史建築之一西螺東市場，牆面油漆脫落，還有漏水問題，文化部補助鎮公所辦理修繕。（記者黃淑莉攝）

西螺東市場因木構建築體出現漏水、油漆脫落、梁柱腳生苔及腐蝕等情況嚴重，文化部文資局核定修繕及補助經費400多萬元，另公所自籌254萬元，修繕工程今（26）日開工，預計今年底完工，文資局長陳濟民表示，未來文化部會持續協助把西螺的歷史文化場域整合起來，帶動西螺觀光產業商機。

今天開工典禮由文資局長陳濟民、立委劉建國、西螺鎮長廖秋萍及西螺鎮代表會主席林俊甫與多名鎮代，共同持榔頭在東市場的梁柱上象徵敲擊。

請繼續往下閱讀...

廖秋萍指出，西螺東市場位在延平老街上，見證西螺發展，為縣定歷史建築，2010年在劉建國委員協助下，獲改制前交通部觀光局補助2250萬元修復保存，公所活化再利用，成為地方重要觀光景點，每逢週末假日吸引許多民眾造訪。

廖秋萍說，東市場建築體有許多木構，公所維護管理發現建築本體出現漏水、牆面油漆脫落嚴重，部分木構梁柱有腐蝕、長青苔等情況，因此向縣府提報爭取文化部文資局核定修繕。

劉建國表示，西螺東市場早期在清代因位在渡船頭驛站附近，南北商旅匯聚在市後街一帶而成為市集，早期為通透棚架，日治時期才有實體建物，二戰後才有磚木構造的建築，2010年地方爭取修復保存且活化，在公所用心運營，已成為西螺重要觀光景點，也感謝文資局的支持這次修繕計畫，西螺轄內還有多處文資場域，期盼文資局能持續協助，展現西螺小鎮的生命力。

陳濟民指出，東市場對西螺民眾是重要又有感情的地標，整修後對西螺老街發展有很重大影響，這次文化部核定西螺東市場修繕計畫經費660萬元，文資局補助406萬元，公所自籌254萬元，工程內容有子腳梁柱修繕、立面牌樓及店鋪牆面油漆與修復、屋頂漏水改善等，預計年底完工。

陳濟民說，對於地方提出鎮內其他文化場域串聯，文資局已排定3月19日現勘，未來文資局會全力來協助。

文化部文資局補助西螺東市場修繕工程，預計今年底完工。（記者黃淑莉攝）

雲林縣歷史建築之一西螺東市場，牆面油漆脫落，還有漏水問題，文化部補助鎮公所辦理修繕。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法