台灣燈會在嘉義縣3月3日登場 高鐵再加開43班次列車

因應台灣燈會在嘉義，高鐵公司加開列車。（記者吳亮儀攝）

「2026台灣燈會」將在3月3日（農曆正月15日元宵節）在嘉義縣正式開燈，台灣高鐵公司今天（26日）宣布，為加強服務賞燈旅客，自3月1日（日）到3月15日（週日）期間，除先前已加開的38班次外，宣布再加開43班次列車。

加開列車包括南下23班、北上20班，總計燈會期間（含開燈前二天），共加開81班次列車，較2018年台灣燈會在嘉義舉辦時，大幅增加50班次。再加開車次自本月28日起同步開放預售。高鐵公司表示，這次規劃增開多班行駛於台中-左營的區間車，並擴大部分晚間車次的自由座車廂數。

燈會期間人潮眾多，台灣高鐵公司建議搭乘對號座旅客，提前訂位/取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，建議在起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票；此外，也可持悠遊/一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能），即可直接感應進站搭乘各車次自由座。

燈會期間，高鐵嘉義站將進行進/出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來嘉義站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。

此外，台灣高鐵表示，也針對旅遊需求，推出多樣搭配賞燈行程的旅遊產品，包括「高鐵假期」、「飯店聯票」及「國旅聯票」等多項產品。

因應台灣燈會在嘉義，高鐵公司加開列車。（高鐵公司提供）

