    生活

    澎湖警「雙龜」慶元宵 交通平安尚蓋乖

    2026/02/26 14:13 記者劉禹慶／澎湖報導
    活動現場上澎湖交大網站，就能獲得精美禮品。（澎湖縣政府警察局提供）

    澎湖縣政府警察局結合在地元宵乞龜民俗，將於3月1日及2日在興仁懋靈殿舉辦「交通安全乞龜擲筊活動」。此次活動由交通隊同仁發揮創意，打造「雙龜獻瑞」裝飾，期望透過趣味互動，將交通安全意識深植民眾心中。

    此次宣導亮點為2隻極具特色的手作平安龜：分別為象徵守護澎湖的藍色「風調雨順」龜，以及運用澎湖縣政府文化局物資製作、象徵人車和諧的紫色「百年同心」龜。

    活動期間，民眾現場追蹤「澎湖交大」臉書粉絲專頁，即可參加擲筊。現場備有台灣燈會主題燈籠、大理石麵包龜、質感保溫杯與提袋等精美禮物。透過寓教於樂方式，讓民眾在祈求好運之際，也能養成路口停讓及防禦駕駛等觀念，交通安全宣導成功結合廟宇文化，深植在走廟鬧元宵民眾心中。

    另外活動結束後，紫色平安龜將正式贈予興仁懋靈殿，象徵警民關係百年同心；藍色平安龜則將移置馬公警分局交通分隊駐守，寓意持續守護轄區行車平安。澎湖縣警局誠摯邀請民眾踴躍前來摸龜祈福，讓澎湖交通「尚蓋乖」，平安返家就是福，大家都能順利走廟鬧元宵，享受節慶歡樂氛圍。

    澎湖縣政府警察局交通隊，製作雙龜慶元宵。（澎湖縣政府警察局提供）

