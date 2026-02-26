為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北埔油笐火2/27登場 「即將成真」楊立薇上演《火之桌》

    2026/02/26 14:19 記者廖雪茹／新竹報導
    登上「英國達人秀」爆紅的「即將成真舞團」楊立薇，明晚將在北埔慈天宮前重現《火之桌》的精湛表演。（即將成真舞團提供）

    新竹縣北埔元宵盛事「正月十五油笐火」明天登場，除將呈現群眾擎起油笐火夜遊北埔老街與秀巒山，以火龍意象蜿蜒穿梭街巷，鄉長莊明增今天分享活動將加碼，登上「英國達人秀」爆紅的「即將成真舞團」楊立薇，將在慈天宮前重現《火之桌》的精湛表演，知名的劍舞藝術家舞蔡宏毅更將以書法演出，將元宵祝福化作筆墨獻給北埔。

    北埔鄉公所表示，油笐火是北埔客庄世代相傳的元宵節文化記憶，27日活動一整天，白天以走讀導覽、手作體驗與藝文演出暖場；晚間重頭戲「油笐火」，將由慈天宮主委姜心源自慈天宮引燃母火後，交由鄉長莊明增引燃，並將火光傳遞至現場遊客手中，夜遊北埔老街與秀巒山，點燃山城夜色。

    北埔鄉長莊明增說明，白天的「山城傳藝」油笐火文化行推出兩條主題尋寶路線，結合北埔文化歷史場館導覽、油笐火 DIY與客家傳統米食體驗，讓參與者從日間走讀到夜間擎火，完整體驗北埔元宵節慶氛圍。夜遊結束後，俥亭停車場舞台將有北埔國際友好城市日本豐前市團隊帶來天狗太鼓、神樂集團「若樂」演出，並由「即將成真火舞團」壓軸表演。

    同時，慈天宮廟坪廣場自下午起安排多場活動，包含舞蹈、泡泡秀、氣球互動、川劇變臉及客語猜燈謎等。鄧南光影像紀念館則規劃客庄博弈小遊戲與民眾同樂，包括押象棋、跌三烏、「講客送好禮」等互動體驗，並提供造型燈籠 DIY。小型草地音樂會邀請流浪型街頭藝人「肆月」、彈吉他的暖氣女聲「曉翎 Lene」及全職音樂表演者「國寶 GuoBo」接力演出。

    莊明增說，「即將成真舞團」登上「英國達人秀」爆紅的楊立薇，預計明晚6點20分在慈天宮前小舞台獨立帶來《火之桌》表演，讓民眾近距離感受火舞魅力；先後曾在「美國達人秀」、「法國達人秀」等國際舞台演出的蔡宏毅，更將以現場書法演出帶來元宵祝福，以震撼火舞為元宵之夜畫下最高潮，歡迎民眾多利用竹東火車站往來北埔鄉公所的免費接駁專車參加。

    劍舞藝術家舞蔡宏毅將以書法演出，將元宵祝福化作筆墨獻給北埔。（即將成真舞團提供）

    油笐火活動提供免費接駁專車。（北埔鄉公所提供）

    北埔油笐火27日下午的表演節目。（北埔鄉公所提供）

    北埔油笐火活動圖。（北埔鄉公所提供）

