八德轉運站國道公車 新增728路線可轉乘捷運中和新蘆線

728路線試營期間，由統聯客運負責營運。（記者謝武雄攝）

為擴大八德轉運站服務範圍，市府交通局規劃「728八德轉運站－捷運三重國小站」將3月2日起試營運3個月，也是德八德轉運站除現有713、715、716及717路線至捷運永寧站轉乘捷運板南線前往雙北各地區外，民眾亦可搭乘728路線至捷運三重國小站轉乘捷運中和新蘆線。

「728八德轉運站－捷運三重國小站」由統聯客運負責營運，路線自八德轉運站出發，行經國道2號及國道1號，停靠經國轉運站後再沿國道1號至捷運三重國小站後返回，採循環線營運模式，全程里程約77.6公里，試營運期間規劃往返6班次（平日行駛），收費方式比照市區公車里程計費，持市民卡除可享公車「買一送一」優惠，且適用TPASS通勤月票方案。

交通局張新福局長說，728路線串聯八德轉運站、經國轉運站和捷運三重國小站，透過串聯轉運站及捷運站，滿足民眾對跨區、跨縣市交通的需求，建議民眾搭乘前可先至桃園市公車動態資訊系統或下載「桃園公車」APP，查詢路線、班次時刻及即時動態。

728公車試辦路線圖。（交通局提供）

