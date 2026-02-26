傻眼！墾丁礁岩慘遭「補蛀牙」 潛水聖地淪水泥補丁

天然礁岩，被糊上一層層灰白水泥，遠看「像極了補蛀牙」。（墾管處提供）

墾丁國家公園山海里潛水聖地最近被發現，珍貴的天然礁岩竟遭人私自用水泥抹平。原本凹凸有致的天然礁岩，被糊上一層層灰白水泥，遠看「像極了補蛀牙」，讓目擊民眾看傻眼，感嘆海洋景觀遭到毀滅性破壞。墾管處初步勘查疑是無良潛水業者所為，除復原也將追查開罰。

這起離譜的破壞案件引發地方震怒。據了解，該處是許多潛水愛好者的私房景點，如今卻成了這副德性。在地潛水教練私下抱怨，這種行為簡直是「短視近利」，為了方便帶客入海，竟然連大自然幾萬年才形成的礁岩都敢動，甚至有居民直言，「現在是流行補蛀牙嗎？乾脆一路把柏油鋪到海底，連潛水裝備都省了，直接走路下去算了！」

請繼續往下閱讀...

墾丁國家公園管理處在接獲舉報後，立即派員前往現場勘查，發現水泥痕跡尚新，研判是在春節期間才剛鋪設，尚未完全固化。墾管處說明，這可能是附近潛水業者為了方便帶領遊客入海潛水，才私自進行。已緊急派員帶著電鑽等工具，重回現場進行作業，將這些突兀的水泥塊逐一鑿除，還給礁岩原有的面貌。

墾管處強調，此舉已嚴重違反《國家公園法》第16條以及「保護利用管制原則」第6條，明確禁止破壞岩石之行為。後續將召集相關潛水業者進行查證，若查獲違法事實，將依法處以新台幣3000元罰鍰，並要求不得再有類似破壞景觀的行為。

潛水業者則呼籲，3000元的罰鍰相對於業者的營利來說簡直是「不痛不癢」，希望管理單位能有更強硬的作為。畢竟，守護這片蔚藍大海與生態，才是墾丁旅遊能長久經營的唯一道路，絕不容許有人為了私利，讓自然資產淪為「水泥補丁」。

天然礁岩，被糊上一層層灰白水泥，遠看「像極了補蛀牙」。（墾管處提供）

墾管處緊急派員帶著電鑽等工具，將這些突兀的水泥塊逐一鑿除，還給礁岩原有的面貌。（墾管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法