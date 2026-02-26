為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    228連假 萬丹高麗菜開放自採1顆20元

    2026/02/26 14:01 記者葉永騫／屏東報導
    高麗菜自採1顆20元。（記者葉永騫攝）

    今年高麗菜價格低廉，農曆春節後還是賣不出去，萬丹竹林村竹林路的林姓阿伯明天（27日）起開放民眾自採3天，每顆只要20元，76歲的林姓阿伯說，種田一輩子，這2年的菜價最低，1分地的高麗菜賣不到2萬元，都是賠錢，以後不會再種高麗菜了。

    林姓阿伯說，高麗菜從去年開始價格就持續低迷，盤商看價格太低都不願收購，光是採工費用1天就要2000元，種苗1株10元，加上肥料及農藥，以及人工和時間，1顆高麗菜賣20元都是賠錢，也認為價格低不一定是種植的農民多，而是消費者用量減少了，現在的家庭回家自己做飯愈來愈少，大部分的人都外食，菜的用量減少，加上人口愈來愈少，所以消費量也變少，加上菜價只要氣候溫和沒有災害，價格就往下滑，尤其是高麗菜最為明顯，種了真不划算。

    阿伯表示，當了一輩子的農民，種田、稻菜超過60年，最近的菜價真的太低了，把這批高麗菜賣完後，以後就不再種高麗菜了，因為種愈多只會賠更多，他準備改種稻米及瓜類，以免血本無歸。

    阿伯說，這次提供自採的農田大約有2分地，每顆20元，10顆150元，地點在萬丹鄉竹林村竹林路673之1號，代天宮旁邊，開放自採3天。

    開放自採的高麗菜田。（記者葉永騫攝）

    自採高麗菜很大顆。（記者葉永騫攝）

