因應祭祖掃墓人潮 陽明山公墓周邊將交管

許多民眾會趁著在每年清明節時掃墓祭祖，也有不少人會提早掃墓，台北市警局北投分局轄內有陽明山第一公墓，在清明節前經常有大批民眾前往，為確保民眾順利至陽明山第一公墓追思祭祖，並兼顧周邊道路交通安全及秩序，北投分局在今天公布相關交通管制措施，並呼籲民眾可以多利用大眾運輸工具前往，避免塞車。

相關作為如下：

一、非正式交通管制：

（一） 管制期間：

自2月27、28日、3月1、7、8日及4月11、12日，共計7日，每日9時至15時。

（二） 管制區域：

當「臻愛樓」停車場滿場，且排等車流尾端至公墓入口處時，管制掃墓車輛進入墓區，並引導車流改道行駛行義路。

（三） 配套措施：本次特提供「惇敘工商」停車場供掃墓車輛停放，開放時間為9時至13時（12時30分限制入場），每小時收費新臺幣50元。出、入口採單行管制，並派遣義交協助指引，請民眾由惇敘工商側門（行義路側）進入，再從正門口（泉源路側）駛離。

二、正式交通管制：

（一） 管制期間：

自3月14、15、21、22、28、29日、4月3日至6日，共計10日，每日5時30分至17時。

（二） 管制區域：

於公墓入口處啟動交通管制，除公車、機車及持有台北市殯葬管理處核發通行證的車輛外，其餘車輛禁止進入，另將加強沿線道路違規停車取締。

（三） 配套措施：

1、提供「惇敘工商」停車場供掃墓車輛停放：

（1） 開放時間為5時30分至17時30分，16時30分限制車輛入場。

（2） 每小時收費50元。

（3） 出、入口採單行管制，並派遣義交協助指引，請民眾由惇敘工商側門（行義路側）進入，再從正門口（泉源路側）駛離。

2、設置免費陽明山線掃墓專車服務：

（1） 於「龍鳳谷遊客服務站」及「陽明山第一公墓靈骨塔」均設置接駁站牌。

（2） 「惇敘工商」停車場內設有復康巴士，供年滿70歲以上之長者及身心障礙者免費乘坐（以1人陪伴為原則）。

北投分局說，為維護市民掃墓祭祖用路安全，確保周邊交通秩序順暢，警方已協請警察廣播電台即時播報路況，籲請駕駛人注意收聽、配合現場交通管制作為。

