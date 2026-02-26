北市倉促宣布政策 許淑華：上網查資料變首都政策？恐看得到吃不到

台北市議員許淑華質疑，蔣萬安提出的育兒減少工時政策，制度設計不夠細緻，恐怕最後變成看得到、吃不到。（資料照）

台北市長蔣萬安昨拋出實際操作細節不清不楚的「育兒減工時」政策，引發各界反彈，議員許淑華質疑政策未有完善配套，便急著對外宣布，難道是在「即刻救援」誰呢？並指勞動局稱是上網搜尋育兒政策時，剛好參考到韓國的制度，原來上網查資料就可變成首都政策？首都治理，不應只是每天端出新名詞，而是要對市民生活產生真實而可持續的改變，當制度設計不夠細緻，再好的理念也可能流於形式，恐怕最後變成看得到、吃不到。

許淑華表示，育兒減工時政策理念很好，支持育兒、改善勞動環境方向正確，但問題是這樣的政策，真的有經過完整評估嗎？第一時間向勞動局了解，「結果這個政策是勞動局在網路搜尋相關育兒政策時，剛好參考到韓國光州的提早下班制度」，原來上網查資料就可變成首都政策？

許淑華指出，原本以為這樣的大政策，至少會先經過嚴謹研究、預算推估、受惠人數試算，以及執行面可行性的評估，確認政策規模與效果，再對外公布，「結果卻像是看到國外有做，就複製貼上，沒有根據台北的產業結構與財政條件做精準設計」。

許淑華說，這項政策年度預算只有550萬元，每家公司補助上限10萬元，等於大概只能補助2名員工，換算下來，全市大約只有120人左右能受惠，約60家公司可以申請，只是一個聽起來很漂亮、實際影響卻極為有限的政策。

此外，政策條件包含「有親自接送需求」，那要如何證明？由誰認定？是否會增加家長的行政負擔？會不會因申請程序繁瑣，讓真正需要幫助的人反而放棄申請？倘若雇主不同意，員工也沒辦法申請，恐怕最後變成看得到、吃不到。當制度設計不夠細緻，再好的理念也可能流於形式。

另，她說，這550萬元原本是用於補助企業增設托嬰設施設備，如果被挪作減少工時補助，今年若有企業想設置托嬰空間，是否就無資源可用？是短期的政策曝光重要，還是長期托育基礎建設更重要？市府需要清楚說明。

她質疑，難道現在北市府的政務官是被下令，一定要想政策、一定要端出新方案嗎？否則怎麼會看到國外有類似作法，就急著對外宣布？首都層級的重要政策，應建立在完整研究與審慎評估之上，而非倉促跟進。

許淑華批評，今年1月審預算時，勞動局沒提出此政策，也沒新增任何該項目的預算，怎麼過了1個月市長就馬上宣布，急著在3月1日即刻實施，難道是在「即刻救援」誰呢？蔣萬安與其追求「領先全國」的名號，不如踏實把制度設計好，讓育兒家庭真正感受到支持，而不是急著為個人形象做政治宣傳。

許淑華認為，台北市的公務員都很優秀，也都非常專業、盡責，如果決策方向錯誤、判斷倉促，即使有再專業、再有能力的團隊，也只能疲於奔命、替倉促的政策收拾善後，「將帥無能，不只累死三軍，辛苦所有公務員們，還讓台北市民空歡喜一場！」

