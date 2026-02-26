為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北港媽祖婆北上跨界坐鎮 與唐寶寶策展推共融行動

    2026/02/26 13:44 記者吳柏軒／台北報導
    唐氏症基金會攜手北港朝天宮，推出聯名護身符，以文化象徵共融，有媽祖婆、文昌君、太子爺跟虎爺公等4款。（唐氏症基金會提供）

    唐氏症基金會攜手北港朝天宮，推出聯名護身符，以文化象徵共融，有媽祖婆、文昌君、太子爺跟虎爺公等4款。（唐氏症基金會提供）

    為迎接3月21日「世界唐氏症日」，唐氏症基金會首度攜手北港朝天宮，將於3月21日至29日在台北車站大廳舉辦《321因為有你・我們一起》特展，安排媽祖本尊北上坐鎮，並同步推出多款聯名限量的「過爐護身符」與「聯名乖乖」等，讓媽祖婆、文昌君、太子爺、虎爺公等一起守護唐寶寶與眾人。

    唐氏症基金會表示，每年3月舉辦世界唐氏症日相關活動，走入不同場域策展，希望能讓社會大眾更了解唐氏症；今年與北港朝天宮聯名，以《321因為有你・我們一起》為策展主題，象徵彼此同在、互相靠近，讓民眾能透過展覽重新思考，在多元樣貌中，我們如何選擇共融。

    基金會指出，今年特別請朝天宮於繞境前安排媽祖本尊北上坐鎮，透過策展形式，將熟悉的在地文化帶進熙來攘往的台北車站，使共融議題能夠以最貼近大眾的姿態。

    另外，基金會也提前推出2026年限定聯名商品「超強守護組」，內容包含由北港朝天宮過爐加持的「限量護身符」，有媽祖婆、文昌君、太子爺、虎爺公等4款角色，以及象徵祝福與安定的聯名乖乖。

    基金會董事長林正俠表示，無論是護身符還是乖乖，都不僅是一件「商品」，民眾可以透過行動為自己與家人祈求平安，也藉由購買聯名商品，將祝福化為對基金會的實際支持，陪伴唐氏症者與其家庭，讓「共融」與「守護」從日常出發，延伸為對社會具體而溫柔行動。

    唐氏症基金會與北港朝天宮聯名乖乖每包售價50元，邀請民眾將祝福化為對基金會的支持。（唐氏症基金會提供）

    唐氏症基金會與北港朝天宮聯名乖乖每包售價50元，邀請民眾將祝福化為對基金會的支持。（唐氏症基金會提供）

