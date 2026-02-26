為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市推育兒減工時 勞動局電話被打爆問政策細節

    2026/02/26 13:40 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市推動育兒減少工時計畫，對於家中育有12歲以下家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助，但政策一出，各界議論與質疑聲浪不斷。（資料照）

    台北市長蔣萬安宣布推動「育兒減少工時計畫」，讓家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助。台北市議員何孟樺批蔣萬安是「洋芋片政治學的最佳實踐者」，經過估算，一年需編列87億元，但北市府現在只編550萬元。台北市政府勞動局坦言，不少企業想了解細節，有大量電話詢問，由於政策目前定位為「示範性質」，目的在於透過實際執行來收集數據，以便明年編列正式預算。

    台北市政府也說，許多企業的HR主動打電話詢問政策細節，包含具體施行方式與計畫內容，另也有人關注北市府、北捷等單位是否可以申請。勞動局說，針對大量電話詢問，市府已於官網上架「專區」，提供計畫內容與懶人包供大眾參考，後續也會舉辦企業說明會，並主動寄送申請表件或與企業進行溝通協調。

    勞動局表示，若3月1日開放申請後反應熱烈，導致550萬元不足以支付，市長已承諾會動用「第二預備金」全力支應，確保有需求的企業都能領到補助。不過市府也坦言，目前確實很難準確算出全市有多少企業願意加入，因為這涉及企業的人力調度與高階主管意願。因此，初期採取「先求有再求好」的策略，先以550萬元作為起點，若成效良好且民眾支持，未來會再評估擴大規模。

