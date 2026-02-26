為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民團轟盧市府縱容違法重劃 怒貼春聯痛批讓財團「馬上有錢」

    2026/02/26 13:52 記者蘇孟娟／台中報導
    不滿市府回應跳針，抗議人士在市府外牆怒貼「馬上有錢」等春聯。（圖：時代力量提供）

    不滿市府回應跳針，抗議人士在市府外牆怒貼「馬上有錢」等春聯。（圖：時代力量提供）

    台中10餘名自辦重劃受害者自救會及聲援民眾，今赴台中市政府前抗議台中市長盧秀燕主持的盧市府長期縱容違法自辦重劃，淪建商財團掠奪人民財產的幫兇，在市府怒貼今年台中市廣發的「馬上有錢」春聯，高喊「市府縱容違法重劃、建商財團馬上有錢」口號，表達不滿。

    台中市地政局說明，自辦重劃業務所依循的「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」等規定，是由中央主管機關發布實施，全國一體適用，地主與重劃會發生爭議屬於私權範疇，應循民事訴訟解決；監察院2024年間針對台中市部分自辦市地重劃區提出糾正案，目前相關爭議仍由法院審理中，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，依法保障地主權益。

    抗議民眾今持台中市府發放的馬年春聯「馬上有錢」及寫有「違法重劃建商馬上有錢」、「市府縱容財團馬上有錢」等春聯，在市府前抗議；時代力量發言人鄭宇焱指出，台中市自辦重劃面積高達918公頃，居全台第一，爭議與訴訟案也是最多，盧市府無視財團與建商透過人頭地主逼迫民眾，一再以私權糾紛推諉卸責，已淪建商財團掠奪人民財產的幫兇。

    政大地政系特聘教授徐世榮強調，「自辦」二字根本是政府與財團的話術，政府先劃定整體開發區，再依據法規強迫所有地主，地主根本「無路可逃」，面對爭議市府卻兩手一攤。

    黎明幼兒園園長林金連指出，黎明幼兒園也面臨強拆危機，盧秀燕執政8年來避不見面，市府核發的重劃許可，宛如「合法強盜證書」，讓建商蓋豪宅牟利。

    多名自辦重劃自救會代表痛批，連法院三審定讞判決重劃會不成立，市府依然無視司法與人民權益。

    抗議民眾高喊「市府縱容違法重劃、建商財團馬上有錢」口號，不滿地政局代表回應僅重申「依法行政」、「私權糾紛」，怒將「馬上有錢」等春聯貼在市政府外牆，表達強烈不滿。

    民團持盧市府發放的「馬上有錢」春聯，抗議縱容違法重劃讓財團「馬上有錢」。（記者蘇孟娟攝）

    民團持盧市府發放的「馬上有錢」春聯，抗議縱容違法重劃讓財團「馬上有錢」。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播