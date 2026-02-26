倉促拋政策挨批 前北市府員工批蔣:將沉重行政成本轉嫁給第一線公務員與企業

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市長蔣萬安宣布試辦「育兒減少工時」計劃，不過因倉促上路、預算額度僅550萬元等因素遭民眾質疑。一名蔣市府前員工也在社群平台揭露，蔣萬安患有嚴重的「政績焦慮症」，透過拋出一個其他縣市難以跟進的「高薪補貼」話題創造聲量，收割政治紅利，只為消解「政績焦慮症」，既無配套也無周延規劃溝通，先折騰基層，看不到長遠助益。

前蔣市府員工Sean在threads上發文指出，過去他在北市府時，蔣萬安團隊就不停要各局處提報亮眼政績，「但事實就是乏善可陳」，於是在選舉年開始努力「創造政績」，很清楚目標就是一個月至少一個「話題」。

他說，這次就是標準的「市長施恩、基層倒霉」作法；2月25日公佈、3月1日上路。扣除228連假，全台北市企業的人資部門實際上僅剩「不到兩天」的反應時間，在缺乏行政指引、申請程序不明、且未與產業界充分溝通前提下，若下週一就有員工依據新聞內容提出申請，企業應如何配合？薪資如何拆解？勞資爭議如何仲裁？

他透露，勞動局內部也指出業務科電話被打爆，一堆勞工、企業都在問，基層解釋到沒時間上廁所、被罵到狗血淋頭。他批，這就是蔣萬安一貫風格，政策沒有預告、宣導、配套就倉促上路，只為賺個人聲量，而將沉重行政成本轉嫁給第一線公務員與企業。

從政策面來看，Sean指出，企業須每月至少實施10日、連續3個月，合計至少30小時；每名受僱者最高補助1萬5000元，每家事業單位上限10萬元，而整體預算僅550萬元。 假設每位家長都領滿補助，預算只能分配給 366位家長；若以企業為單位，全台北市只有55家企業能獲得補助。

他說，台北市12歲以下孩童約27萬人，潛在適用家長假設有50萬人，而登記台北市的事業單位約24萬家，一旦申請超過，就變成「先搶先贏」，受惠人數大概只有0.07%，絕大多數人看得到吃不到。當然蔣萬安會說這是試辦，可以再擴大執行，但相關的財源？法源呢？現在的預算都不在年度預算內了，是要勞動局用二備金、預算勻支還是再追加？

此外，補助對象限於設立在台北市的「事業單位」，不包含機關與國營事業，蔣萬安推了一個把自家北市府8萬名公務員都優先排除的「福利」。如果連公部門都無法帶頭做表率，如何要求企業創造蔣萬安口中的「落實企業社會責任，追求ESG永續經營」？

他批評，若預算不足，政策將淪為象徵性宣示；若需求超出預期，又勢必面臨追加財源壓力。但顯然蔣萬安完全沒在乎這些基本功，這套邏輯就跟營養午餐免費一樣，先透過拋出一個其他縣市難以跟進的「高薪補貼」話題，成功創造了一週以上的聲量，收割一波政治紅利，為消解自己的「政績焦慮」先放一次煙火，既無配套也無周延規劃溝通，先折騰基層，對於需要穩定育兒環境的首都而言，完全看不到長遠助益。

