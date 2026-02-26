為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    今年高普考7月登場 暫定招募5618人

    2026/02/26 13:50 記者林曉雲／台北報導
    考試院院會今日通過，今年公務人員高等考試三級考試暨普通考試將於7月3日至7日舉行，暫定需用名額共5618名。（考試院提供）

    考試院院會今（26）日通過，今（2026）年公務人員高等考試三級考試暨普通考試將於7月3日至7日舉行，暫定需用名額共5618名，此次考試合計設157類科，其中高考三級設一般行政等96類科，暫定需用名額3529名；普通考試設一般行政等61類科，暫定需用名額2089名。

    考試院表示，除高考三級考試生藥中藥基原鑑定及技藝類科集中於台北考區應試外，其餘類科將分設台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等16考區同步舉行，以便利各地考生應試。

    部分需第二試口試之類科，包括高考三級客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、航空駕駛、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職營養師、公職食品技師、公職藥師，以及普通考試客家事務行政等，則訂於10月24日至25日於台北考區集中辦理。

    考試院指出，應考資格、應試科目與成績計算方式，依公務人員高等考試三級考試暨普通考試相關規則辦理。自115年起，高考三級除公職專技類科列考2科外，其餘類科專業科目為4科，普通考試則為3科，提醒考生注意考試科目調整。

    考試相關資訊將於3月2日起公布於應考須知，並預訂於3月10日至19日開放網路報名。考試院呼籲有意報考者把握時間完成報名程序，及早準備，投入公職行列。

