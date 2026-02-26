花東雙軌工程山里段絕美空拍曝光！ 完工能更安全、列車跑更快

花東鐵路多處僅有單軌。鐵道局目前正進行山里高架路段施工。（記者吳亮儀攝）

交通部鐵道局今天（26日）公布正進行中的花東雙軌化工程「山里段」空拍影像，未來完工並通車後，能避開危險邊坡，讓列車遠離潛在風險，以及鐵路隨著橋面抬高後，改善排水問題，讓山區水路更順暢，且加大鐵路半徑，讓彎道更平順，提升行車速度。

交通部長年進行「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，電氣化部分已經完成，目前都在進行的是雙軌化工程。花蓮到台東之間共112.6公里是單軌，在這段路途中涵蓋多個斷層帶、又跨越各個重大河流，在花東地震頻仍以及氣候變遷颱風不斷的不利條件下，設計或施工都得全方位考量，且施工時又要維持既有單線鐵路的正常營運，許多項目又必須在夜間列車停駛時施作，施工困難度高。

鐵道局表示，在台東台鐵鹿野至山里路段，鐵道緊鄰山坡地形，遇到地震或豪雨，便可能面臨落石、土石流或泥流滑落的風險，對行車安全帶來嚴峻挑戰，因此鐵道局推動花東雙軌計畫，將山里路段改善為高架橋。

鐵道局表示，目前山里高架路段正在全力施工中，工程預計在2029年達成關山到山里間雙軌化階段通車目標。這段鐵道的雙軌化工程，未來能讓台鐵列車行駛速度從時速80公里提升到130公里，並減少軌道磨損，也能遠離之前該區段不斷發生邊坡坍滑，造成多次嚴重災害的水保敏感區。

