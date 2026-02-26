為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農機無辜被追尾竟整台沒入 竹縣老農哀嘆比酒駕還慘

    2026/02/26 13:34 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣老農范振財到處陳情，希望有關單位能網開一面，發還他的耕耘機。（記者黃美珠攝）

    新竹縣老農范振財到處陳情，希望有關單位能網開一面，發還他的耕耘機。（記者黃美珠攝）

    春耕了，代人翻耕為業的新竹縣72歲老農范振財卻什麼也不能做，只能忙著陳情求救。因為他的二手耕耘機沒牌照，卻因受雇徐姓老農開上路被追尾，導致員警發現這輛農機沒有「安全審驗合格證明書」，依法查扣且面臨沒入。他哀嘆，前述倒楣事猶如酒駕者安穩行駛於路上被人自後追撞而面臨刑罰，但他面臨的卻又遠比酒駕者還慘！因為他不僅將損失30多萬買來的耕耘機，還將違約無法代他人耕作，將訴願爭取發還。

    縣府農業處表示，農民使用農業機械依規須透過公所申請使用證。農用曳引機等4輪或4輪以上具動力、可行走道路的膠輪式農機所有人，辦使用證時也應一併申領農機號牌才能上路。

    新竹區監理所表示，農機要取得號牌，首先就要先檢具財團法人車輛安全審驗中心所發的安全審驗合格證明書，如果沒有就會被視為是有安全疑慮的拼裝車，而無法領到號牌而不能上路，一旦違規上路被抓到，除了會被罰錢、查扣，農機最後還會被沒入。

    但若違規農機有安審證明，只是沒有牌照，查扣後，農機主只要繳完罰鍰且儘速向公所申請使用證和號牌，接著向監理單位完成「陳述意見」、「補辦登記」就可領回。只是范姓老農的耕耘機，從員警的告發資料顯示並沒有安審證明，也就只能沒入。

    新埔警分局去年10月中某日傍晚獲報，60多歲的徐姓老農駕駛著前述耕耘機，在台3線南下車道上，因後方機車騎士分心不慎追撞發生事故，老農擔心主動報案，沒想到造成農機被查扣且須沒入的案外案。

    新竹縣72歲老農范振財被查扣且面臨沒入的耕耘機，跟圖中耕耘機同型款、但不同顏色。（記者黃美珠攝）

    新竹縣72歲老農范振財被查扣且面臨沒入的耕耘機，跟圖中耕耘機同型款、但不同顏色。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播