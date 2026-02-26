送神明上下班、無主管同事、可泡茶 徵廟公啟事吸睛

位在中寮鄉的慈聖宮，佔地不小，近日再度貼出徵廟公啟事，強調是退休第二春的好工作。（圖擷自慈聖宮網站）

南投縣中寮鄉主祀瑤池金母的慈聖宮，近日在臉書社團貼出徵廟公啟事，強調是退休第二春的好工作，主要工作是敲鐘送神明上下班、為神明整理環境，無主管和同事，可泡茶、看電視、打太極，工作認真的話可「養你一輩子」，有網友說「我都想去了」，據了解，已有人跟廟方聯絡。

位在中寮鄉中集路的慈聖宮，這兩天在「南投人工作平台」等臉書社團貼出徵廟公啟事，強調「適合內向、愛大自然、與世無爭」，是退休第二春的好工作，工作內容都是為神明服務，包括：主要是上午5點請神明上班、下午5點請神明下班，打掃環境，園區有種香蕉，需要幫忙照顧採收。

徵求的廟公條件，是不抽煙、愛乾淨，希望能承諾長期工作，只要工作認真、善待環境與他人，「我們可以養你一輩子」。

該徵人啟事還不忘列出這份工作獨特的優點，像工作時間自由，空閒時可泡茶、看電視、打太極、靜坐靈修；提供個人房間、廁所與廚房，後山前院空間大，想種什麼任你發揮。

有網友看到該徵廟公啟事，發現前年10月該宮也徵過廟公，內容特別收到網友的關注，廟方也很快就徵到人，事隔1年4個月，該宮再度徵廟公。

據了解，目前的廟公因爲是都市人，在鄉間生活不是很適應，才請辭該工作。這名68歲的廟公表示，這裡的環境清幽，平日只有貓咪陪伴，上一位廟公也是感覺有點寂寞才離職。這兩天已有人有興趣，與宮廟負責人聯絡，應該還會有其他人陸續打電話探詢。

中寮鄉的慈聖宮貼出徵廟公啟事，工作內容之一是接送神明上下班。（圖擷自臉書社團）

