    生活

    蘇澳鳳凰水災募款逾1千萬 預計元宵撥款、千戶受惠

    2026/02/26 13:04 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭蘇澳鳳凰水災募款逾1千萬元，公所將在元宵節撥付慰問金，首批有1472戶受惠。（蘇澳鎮公所提供）

    去年鳳凰颱風襲台，宜蘭縣蘇澳鎮遭重創，釀15年來嚴重水患，鎮公所設立捐款專戶，各界愛心湧入，累計募款1150萬元，預計3月3日元宵節，撥款給淹水高度超過30公分的1472戶受災戶，每戶發放6800元慰問金。

    蘇澳鎮公所表示，募款專戶成立後依法成立委員會，針對專戶募集經費管理、善款發放方式進行討論，最終決議專戶善款慰問金發放，以受災時淹水高度達30公分以上，且於去年12月10日前送申請者為受惠對象，民眾無須再提申請，由社會課依受理案件建置撥付清冊撥款。

    公所表示，每戶發放6800元慰問金，併同每筆轉帳手續費30元，首批撥款總額1千多萬元，訂於元宵節當日入帳，除有1472戶受惠，即日起也放寬受助對象，設有管理委員會的公寓大廈或有對外開放營業攤位等，亦有淹水30公分以上情形，會進行第2批次慰助金發放，由里幹事及市場管理員主動勘查與受理。

    蘇澳水災捐款專戶善款來源，包括一般民眾以及蘇澳進安宮捐贈200萬元、鎮公所仁愛基金專戶捐贈500萬、信大水泥捐贈60萬，還有來自日本姐妹市石垣市及館山市民合計近60萬元捐款。鎮長李明哲說，感謝各界的捐助，承載國內外善心人士對蘇澳的愛心，公所會嚴謹執行專款專用原則，補助受災戶與家園復建。

