持續25年！竹塹城元宵走街 3/3千人上街

持續25年！新竹縣忠信學校竹塹城元宵走街活動，3月3日晚間7點將有千人上街慶元宵，並會發送環保燈籠和5元紀念幣，邀新竹人同歡慶元宵。（記者洪美秀攝）

新竹忠信學校「竹塹城元宵走街」今年邁入第25年，2026年丙午年竹塹城元宵走街祈福巡禮暨元宵情人節活動，3月3日元宵節當晚7點登場。這項從2002年由前市長林政則任內首倡的民俗盛事，25年來已成為新竹人專屬的溫馨回憶，當晚將有上千名學生及校友走街，3.3公里路程會沿途發送8888盞「馬寶寶」環保燈籠和8888份「五元．有緣」紀念幣賀年卡，邀新竹人一起走街慶元宵。

忠信學校表示，走街隊伍當晚7點從錦華公園出發，途經中央路、中正路、北門街、城隍廟、大遠百等地，最終抵達站前廣場，全程約3.3公里。環保燈籠和紀念幣賀年卡也會在巨城、城隍廟、大遠百、東門城發送。

請繼續往下閱讀...

走街隊伍將以嘉年華模式歡樂展現，包括由忠信學校「山前女子槍隊」領軍，今年馬年生肖行動氣球寶寶與戰鼓隊也會隨隊，學生也會發揮創意組成裝扮隊伍，有舞龍隊、舞獅隊、樂魷行鬧元宵、Pokémon大集合、宮崎駿卡通造型隊、天線寶寶來賀年、歡樂動物派對、三麗鷗慶元宵、財神爺辦喜事、外星人賀元宵、侏羅紀來賀年、動物方程式、馬力歐和哈利波特等造型，邀新竹人一起同樂鬧元宵，感受濃濃元宵味。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法