北市推育兒爸媽減工時計畫 陳其邁︰各縣市財政與產業結構不同

陳其邁（左二日）受訪強調，各縣市政府財政、產業結構不同，盼中央能協調更完整的配套。（記者葛祐豪攝）

台北市長蔣萬安宣布3月1日起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少1小時工時，減少的工資由市府8成補助；對此，高雄市長陳其邁今（26日）受訪強調，各縣市政府財政、產業的結構有所不同，盼中央能協調出更完整的配套。

陳其邁指出，怎麼樣能減輕家長的負擔，讓爸爸媽媽在工作之餘，能有更多能量來照顧小朋友，這是非常重要的一件事。除了家庭照顧假、育嬰留停，或是減少工時的補助，這些都必須有更多配套，中央與地方必須協商，各地方縣市政府不僅在財政的狀況不同，對於產業的結構也有所不同。

陳其邁舉例說，以高雄來說，製造業非常多，也有非常多的企業是三班制，這也存在各縣市在整個產業發展的狀況並不一致的情況；他覺得「中央與地方應該要協調更完整的配套，否則就會只能看得見、吃不到」，對於財政狀況比較不佳的縣市，也希望中央就整個財政考量，能做更完整的配套，增加對財政弱勢的縣市補助，「尤其偏鄉或微型企業、或三班制工廠比較多的縣市，能給予更多的支持跟補助」，這樣才不會像類似這種福利政策，不同縣市因為財政或各種因素考量，而沒有辦法落實。

他進一步說，在立法院包括育嬰假留停、微型企業的育嬰假留停，如何增加獎勵金的制度，把過去以月為計算改為以日計算，讓制度更有彈性等，現在立法院也還在審議，希望能儘速通過，讓爸爸媽媽能夠減輕負擔。

陳其邁總結說，台北市的立意很好，但怎麼樣把它落實，讓更多的家庭受惠、更多年輕家長實質享受成果，包括減少工時補助，或剛剛講的育嬰假、留停還有家庭照顧假等，這需要更多政策上、方方面面的配合與配套調整，這樣會是一個比較好的做法。

