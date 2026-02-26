農業部3月1日起受理農漁民子女就學金 安心就學不煩惱

農業部持續提供「獎勵農漁民子女就學金」，減輕農漁民負擔。示意圖。（資料照）

為了減輕農漁民家庭子女的就學負擔，農業部持續提供「獎勵農漁民子女就學金」，114學年度第2學期（今年2月開學）申請期間自今年3月1日至31日止。農業部提醒，符合資格的農漁民請在受理期間向戶籍所在地的基層農（漁）會提出申請，讓孩子安心就學。

農業部說明，凡符合以下條件者，皆可提出就學金申請：1、申請人須為農保被保險人或農會正會員之農民，或為漁會甲類會員之漁民。2、申請人之子女或孫子女，就讀國內高中職或大專校院。3、學生前一學期操行成績須達乙等或70分以上。4、學生父母113年度綜合所得稅各類所得合計未超過120萬元。

農業部表示，原則上不得同時申領其他政府提供的學雜費減免或教育補助，如教育部高中職全面免學費等。不過，若就讀私立大專校院，並已獲教育部「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」補助，每學期減免1萬7500元學雜費者，仍可同時申請該就學金，讓更多學生實際受惠。

農業部進一步指出，去年已補助約5.6萬名學生，補助金額每學期可領4000元至1萬3000元不等。為提升申請便利性，這次也遴選20家農（漁）會試辦線上申請服務，提供紙本與線上雙軌申請，其餘維持紙本申請。相關申請規定及表件已公告於農業部官網，民眾也可向當地農（漁）會洽詢，或撥打諮詢專線（02）449-9595。

