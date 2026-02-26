為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    神蹟！竹山克明宮初二「立筊」屹立不倒 超狂博金牌連擲14聖筊

    2026/02/26 12:53 記者劉濱銓／南投報導
    民俗專家廖大乙（左一）春節在竹山克明宮舉辦擲筊博金牌，初二有人擲出「立筊」當場加碼贈金牌，克明宮主委楊非武（左二）將持續在廟內展示，待其自然倒下。（記者劉濱銓攝）

    民俗專家廖大乙（左一）春節在竹山克明宮舉辦擲筊博金牌，初二有人擲出「立筊」當場加碼贈金牌，克明宮主委楊非武（左二）將持續在廟內展示，待其自然倒下。（記者劉濱銓攝）

    南投縣竹山克明宮春節迎來遊學太子爺駐駕過年，主祀太子爺的民俗專家廖大乙，期間提供金牌讓民眾擲筊博好運，不只有信眾超狂連擲最多14聖筊，還有人初二就擲出「立筊」，至今9天屹立不倒，令信眾直呼神蹟顯赫。

    廖大乙表示，今年遊學太子爺受克明宮之邀駐駕，為感謝盛情他便提供6面金牌，在大年初一至初六每天舉辦擲筊博金牌，首日就有人擲出13聖筊，初二則有女信眾擲出「立筊」，初三更有人擲出最多的14聖筊，6天下來最少的也有連9聖筊，他除會致贈金牌給每天最多聖筊的幸運兒，還會加碼1面金牌給幸運擲出「立筊」的女信眾，盼大家新年都能行大運。

    克明宮主委楊非武指出，今年春節能有「立筊」出現，讓信眾嘖嘖稱奇，直呼神蹟顯赫，由於「立筊」於初二擲出之後至今9天不倒，因此將持續在廟內展示，讓其他民眾也能一睹奇觀，並順其自然待其倒下，若過了元宵仍持續兀立，就會再進一步請示神明旨意。

    南投竹山克明宮春節舉辦擲筊博金牌，有女信眾初二就擲出「立筊」，至今9天仍屹立不倒。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山克明宮春節舉辦擲筊博金牌，有女信眾初二就擲出「立筊」，至今9天仍屹立不倒。（記者劉濱銓攝）

