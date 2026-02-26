失聯移工5年倍增為9.4萬人 關愛之家憂黑戶寶寶生存困境

台灣關愛基金會「不分國籍兒童全日型照顧計劃」的介入，讓海軍（右）得以長成如今陳芳語（左）懷裡那個活潑、愛笑的健康男孩。（台灣關愛基金會提供）

台灣失聯移工人口持續攀升，移民署調查截至去年底已攀升至9萬4542人，較2020年4萬9334人還倍增，台灣關愛基金會（關愛之家）憂心，這些數據背後更隱藏無數「黑戶寶寶」，發起「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，並5度邀請藝人Kimberley陳芳語任公益大使，呼籲大眾關注這群在社會縫隙中掙扎的小生命，確保其基本生存權利。

3歲的印尼籍男孩「海軍」（化名）就是黑戶寶寶，他媽媽為失聯移工，懷胎時另一半被遣返，家鄉又有年邁父母、經濟壓力沉重，求助無緣之下，來到台灣關愛基金會，才勉強安心產檢與待產，在產後接受全日型的育兒協助。

長期投入公益的陳芳語回憶，5年前初任大使時，面對脆弱且需要拯救的孩子，雖然氣氛歡快，仍然帶著不捨與心疼；然而5年後的今天，她見證了海軍等孩子的成長，自己5年來看見的不只是弱勢，更是生命的韌性，盼大眾看見這些家庭背後的無奈，他們不該只是統計數據，而是真實、渴望陽光的生命，只要有一點支持，就能長得很好。

台灣關愛基金會副執行長馮一凡指出，失聯移工人數在5年內從4.9萬人陡升至近9.5萬人，這代表可能有更多像海軍這樣的孩子，正面臨著生存風險。關愛創辦人楊婕妤強調，孩子是獨立的個體，不應因父母的身分而受處罰。目前關愛之家正全力運作「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，提供這群透明的孩子24小時的與協助，成為他們最堅實的後盾。

