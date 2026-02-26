炮炸寒單震撼登場 台東元宵系列活動揭開序幕

煙硝瀰漫、炮屑四射，聲音與「痛感」相交，炸寒單既為重要民俗也十分刺激。（記者劉人瑋攝）

台東市公所今早在南京路廣場舉行「祈福保佑 台東好神」記者會，說明這次元宵節公所系列活動內容，除了有煙火、演唱活動以外，還有重頭戲炸寒單；其中，天后張惠妹與男友Sam所開的酒吧屆時也會加入炸寒單祈福儀式。

遶境、炸寒單是台東元宵重要民俗活動，其中又以肉身寒單站立轎上供炮手以燃放鞭炮密集轟炸最為刺激，今早活動就請來數位肉身寒單現場示範，為元宵節熱鬧過節氣氛拉開序幕。

請繼續往下閱讀...

校外觀摩的幼兒園學生在活動前即有人已緊摀雙耳號啕大哭，老師則是不停安慰以棉花為其塞耳，深怕接下來的噪音傷害，雖觀眾一樣在活動前緊圍著現場，但當肉身寒單上轎、炮手擲出第一封燃放的鞭炮時，觀眾即自動讓出空間，人人既怕又愛看，隨著肉身寒單沐浴在炮火中，最後一身傷痕的下轎、拜神，為台東元宵節活動揭開序幕。

這次炸寒單有特殊規劃，甚至還有「特別企劃」。玄武堂堂主、縣議員李建智說，3月3日從安慶街炸到正氣路直達「玄武堂」，3月4日中華路從大同路東和外科炸到好樂迪，強調「今年炸不停」，以往都是定點炸寒單，雖囤置火力夠多，但今年不定點炸，而是沿路炸、少有定點。

李建智說，今年依然是20多場，最特別的是在天后張惠妹與其男友Sam新開酒吧前祈福後，於一旁大馬路口炮炸寒單。

玄武堂說，這次炸寒單路線不一樣，遶境隊伍只要是縱走，炸寒單即橫向前進，反之亦然，強調不卡住遶境隊伍、拖累行進，屆時也會拜託路線上勿停置車輛，讓炮手安心炸、民眾與車主能安心看。

炮炸寒單熱鬧登場。（記者劉人瑋攝）

肉身寒單邊遶行、邊炮炸，圍觀民眾紛紛走避，自動讓出一塊區域。（記者劉人瑋攝）

肉身寒單邊遶行、邊炮炸，圍觀民眾紛紛走避，自動讓出一塊區域。（記者劉人瑋攝）

校外觀摩的幼兒已號啕大哭，老師連忙安慰並塞好耳朵以防密集噪音。（記者劉人瑋攝）

叮囑炮手並分發香，以供引燃鞭炮。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法