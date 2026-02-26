慰勞公車業者 侯友宜致贈加菜金

新北市長侯友宜今（26）日前往蘆洲區的公車場站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員。（圖由新北市交通局提供）

春節等連假期間，公共運輸人員堅守崗位服務大眾，新北市長侯友宜今（26）日前往蘆洲區的公車場站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，並致贈加菜金與馬年福袋以示感謝。侯友宜說，新北市約有366條公車路線行駛中，每日約2447輛公車運行，日均乘載約78萬人次，是大眾仰賴的交通工具，配合行政院「2030年市區公車全面電動化」政策，新北今年將新增363輛電動公車上線服務，使全市電動公車佔比提升至近50%。

侯友宜表示，春節連假期間，公車班次依旅運需求彈性調整，熱門觀光景點湧現大量走春人潮，感謝公車業者機動增班、全力疏運；公車產業穩定有賴於業者的永續經營、駕駛安心就業，市府持續關注駕駛長勞動環境，透過補助機制協助提升薪資待遇與留才誘因，讓駕駛安心投入服務，也感謝業者在駕駛人力招募不易、營運成本持續上升的環境下，仍全力以赴維持穩定服務品質，實屬不易。

交通局長鍾鳴時指出，配合中央政策，新北市持續增加電動公車總數，截至去年底已達400輛，今年度預計再新增363輛上線，使全市電動公車佔比提升至近50%，逐步朝市區公車全面電動化邁進；市府也持續打造友善、智慧的候車環境，建置智慧站牌與候車亭設施，提供即時到站資訊、提升遮蔽與候車舒適度，提升民眾的候車品質。

新北市持續增加電動公車總數，截至去年底已達400輛，今年度預計再新增363輛上線。（記者黃子暘攝）

