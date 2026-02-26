為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    慰勞公車業者 侯友宜致贈加菜金

    2026/02/26 12:54 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今（26）日前往蘆洲區的公車場站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員。（圖由新北市交通局提供）

    新北市長侯友宜今（26）日前往蘆洲區的公車場站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員。（圖由新北市交通局提供）

    春節等連假期間，公共運輸人員堅守崗位服務大眾，新北市長侯友宜今（26）日前往蘆洲區的公車場站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，並致贈加菜金與馬年福袋以示感謝。侯友宜說，新北市約有366條公車路線行駛中，每日約2447輛公車運行，日均乘載約78萬人次，是大眾仰賴的交通工具，配合行政院「2030年市區公車全面電動化」政策，新北今年將新增363輛電動公車上線服務，使全市電動公車佔比提升至近50%。

    侯友宜表示，春節連假期間，公車班次依旅運需求彈性調整，熱門觀光景點湧現大量走春人潮，感謝公車業者機動增班、全力疏運；公車產業穩定有賴於業者的永續經營、駕駛安心就業，市府持續關注駕駛長勞動環境，透過補助機制協助提升薪資待遇與留才誘因，讓駕駛安心投入服務，也感謝業者在駕駛人力招募不易、營運成本持續上升的環境下，仍全力以赴維持穩定服務品質，實屬不易。

    交通局長鍾鳴時指出，配合中央政策，新北市持續增加電動公車總數，截至去年底已達400輛，今年度預計再新增363輛上線，使全市電動公車佔比提升至近50%，逐步朝市區公車全面電動化邁進；市府也持續打造友善、智慧的候車環境，建置智慧站牌與候車亭設施，提供即時到站資訊、提升遮蔽與候車舒適度，提升民眾的候車品質。

    新北市持續增加電動公車總數，截至去年底已達400輛，今年度預計再新增363輛上線。（記者黃子暘攝）

    新北市持續增加電動公車總數，截至去年底已達400輛，今年度預計再新增363輛上線。（記者黃子暘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播