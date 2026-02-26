童軍魂點燃全場！思源日授章盛典 台南27名木章榮耀登場

2026童軍思源日木章持有人年會，南市童軍會理事長楊智雄（左）頒發銀羊工作獎章。（圖由南市教育局提供）

時代在變，但童軍精神「責任與榮譽」始終不變！南市教育局與南市童軍會25日晚間在進學國小舉辦今年「童軍思源日」木章持有人年會暨績優服務員表揚活動，現場集結各級童軍團長、服務員與學校代表，老中青齊聚一堂，氣氛溫馨又充滿儀式感。

2月25日是我國童軍運動創始紀念日。長年來，童軍教育在品格養成、團隊合作與服務學習上扮演重要角色，不少孩子在人生第1次露營、生火或團隊任務中，學會負責、守信與互助。今年思源日活動除了傳承精神，也同步舉辦木章持有人年會，替辛苦付出的服務員喝采。

活動中最吸睛的橋段，就是南市童軍會理事長楊智雄設計的「童軍版猜燈謎」。題目巧妙結合童軍歷史與核心價值，從「不必等明天，當下就行動」呼應童軍格言，到「南非圍城7個月，少年傳訊建奇功」，帶大家回顧創始人貝登堡的故事；還有「身穿五彩衣，胸前打個結」讓人秒猜童軍領巾，現場笑聲與掌聲此起彼落。

謎題也融入百合花徽章象徵3諾言，以及2月22日世界思考日（World Thinking Day）等重要日子，讓大家在輕鬆互動中，再次認識童軍的全球視野與榮譽傳統。

今年共頒發木章27名，象徵完成高階訓練的重要里程碑；銅獅、銀牛、銀狼、銀羊等各級工作獎章27位；團領導人青松、翠竹、臘梅等績優獎章45位，掌聲不斷。另有億載國小漁光分校、南科實中、三慈國小、台南海事等11個單位獲頒推展童軍運動有功單位。

教育局長鄭新輝表示，「思源日」不只是回顧歷史，更是替童軍夥伴加油打氣。未來將持續整合資源，支持各校發展童軍活動，讓更多孩子在體驗與服務中成長，讓「責任與榮譽」不只是口號，而是生活中的實踐。

童軍思源日木章持有人年會暨績優服務員表揚活動，25日晚在進學國小登場。（圖由南市教育局提供）

25日「童軍思源日」表揚推展童軍運動有功單位。（圖由南市教育局提供）

