下午茶吃到飽半價 新竹喜來登婦女節限時8天女性專屬餐飲優惠3/1開跑

新竹喜來登於3月1日起至3月8日推出「女王駕到 食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠。（新竹喜來登提供）

3月8日適逢一年一度的「國際婦女節」，新竹喜來登大飯店同步響應，為女性顧客獻上專屬餐飲禮遇，3月1日起到8日止為期8天，可以半價享用盛宴自助餐廳下午茶吃到飽，或是額外獲贈「鮭魚親子壽司」等禮遇，歡迎母女、姐妹淘預約起來。

新竹喜來登表示，3月1日起至3月8日，「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」同步推出「女王駕到‧食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠，凡成人女性顧客至「盛宴自助餐廳」用餐，可享下午茶吃到飽５折優惠，「大廳咖啡吧」午餐餐期用餐享8折優惠，「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐時段消費，每人贈「紅棗銀耳露」一份，「迎月庭鐵板與日式料理」午餐、晚餐時段消費，每人贈「鮭魚親子壽司」一份，上述價格需另加原價10%服務費。

女性限定的專屬優惠只有8天，新竹喜來登邀請姐妹淘、親友、同事、或是祖孫三代一起歡聚開聊，享受女王般的美食饗宴。電話：（03）620 6000轉接各餐廳。

