為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    下午茶吃到飽半價 新竹喜來登婦女節限時8天女性專屬餐飲優惠3/1開跑

    2026/02/26 12:49 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹喜來登於3月1日起至3月8日推出「女王駕到 食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠。（新竹喜來登提供）

    新竹喜來登於3月1日起至3月8日推出「女王駕到 食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠。（新竹喜來登提供）

    3月8日適逢一年一度的「國際婦女節」，新竹喜來登大飯店同步響應，為女性顧客獻上專屬餐飲禮遇，3月1日起到8日止為期8天，可以半價享用盛宴自助餐廳下午茶吃到飽，或是額外獲贈「鮭魚親子壽司」等禮遇，歡迎母女、姐妹淘預約起來。

    新竹喜來登表示，3月1日起至3月8日，「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」同步推出「女王駕到‧食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠，凡成人女性顧客至「盛宴自助餐廳」用餐，可享下午茶吃到飽５折優惠，「大廳咖啡吧」午餐餐期用餐享8折優惠，「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐時段消費，每人贈「紅棗銀耳露」一份，「迎月庭鐵板與日式料理」午餐、晚餐時段消費，每人贈「鮭魚親子壽司」一份，上述價格需另加原價10%服務費。

    女性限定的專屬優惠只有8天，新竹喜來登邀請姐妹淘、親友、同事、或是祖孫三代一起歡聚開聊，享受女王般的美食饗宴。電話：（03）620 6000轉接各餐廳。

    新竹喜來登於3月1日起至3月8日推出「女王駕到 食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠。（新竹喜來登提供）

    新竹喜來登於3月1日起至3月8日推出「女王駕到 食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠。（新竹喜來登提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播