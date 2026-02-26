天氣太熱出現「草莓瀑布」 台南善化採果體驗228連假提前打8折

天氣炎熱，台南善化草莓大量成熟，紅色果實垂掛，宛如「草莓瀑布」。（記者劉婉君攝）

農曆春節至今，台南地區氣候炎熱，善化區草莓大量成熟，各家草莓園都可看到紅澄澄一片的果實，農民形容宛如是「草莓瀑布」。明天（27日）就是228連假，當地6家草莓園同步提前打8折，吸引親子前往採果。

台南善化區草莓栽種面積約1.6公頃，其中台1線沿線就有溫馨、美裕、晴光、大安、南科等5家，中正路691巷有晴空無毒草莓園1家。

溫馨草莓園果農黃瑞芳表示，草莓適合生長的溫度為攝氏18-22度，從開花到可以採收約4週，若氣候炎熱則會減少至3週左右，一旦南風吹拂，成熟速度會更快。元月冷氣團一波接一波，草莓成熟慢，但農曆過年期間天氣炎熱，還一度吹起南風，近日氣溫更高達30度，大量草莓同時間成熟，一串串滿滿的紅色果實，就像是「草莓瀑布」一般。

黃瑞芳說，草莓成熟太快、數量又多，根本來不及採收，過年期間曾每天僱3名人員協助採摘，他也將部分採收的草莓放在里活動中心供里民品嚐，但還是有約2000斤的草莓因過熟而丟棄，損失超過110萬元。

善化區長譚乃澄表示，善化區公所每年串聯區內6家草莓園舉辦草莓季，並提供採果8折優惠，今年善化草莓季預計3月7日登場，因應大量草莓已成熟，且明天就是228連假，各果園也決定提前祭出8折優惠，歡迎親子前往體驗。

善化草莓大量成熟，果農黃瑞芳（右）與善化區長譚乃澄（左）邀請民眾228連假到善化採果體驗。（記者劉婉君攝）

天氣炎熱，台南善化草莓大量成熟。（記者劉婉君攝）

